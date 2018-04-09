【日盛投顧】節後買氣回籠

◆盤勢分析

1. 上周五美國股市重挫，晨間亞股漲跌互見。台股因清明長假期間漲幅落後國際股市，周一早盤跳空開高，指數一度挑戰季線 10,900 點，惟盤中因 3008 大立光走勢不佳影響，指數盤中震盪劇烈，尾盤在權值股逐漸回穩，收盤指數上漲 72.0 點，漲幅 0.67%，收 10,893.53 點，成交金額 1,306.85 億元；OTC 指數上漲 0.15%，收 154.65 點。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：近期台股持續在 10,750~11,000 點區間震盪，月、季線仍維持上揚趨勢。

(2) 量能：清明長假後人氣逐漸回籠，後續上漲宜出量。

(3) 技術指標：9 日 KD 指標初見黃金交叉，周 KD 仍為偏多趨勢。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 9.23 億元；外資 - 9.63 億元、投信 - 0.33 億元、自營 + 0.73 億元。

權值股回神，風電、鋼鐵勁揚

1. 電子類股

(1) 矽晶圓：

國際半導體產業協會表示全球半導體需求上揚，供給不足現象難解，預估今年矽晶圓報價易漲難跌，刺激 6488 環球晶、6182 合晶股價持續走高，5483 中美晶股價創波段新高。

(2) 被動元件：

電子元件四月報價維持高檔，2478 大毅與 3090 日電貿股價同創新高，龍頭 2327 國巨、2492 華新科股價回到波段高點位置。

2. 非電子類股

(1) 工具機：

1597 直得受惠日商轉單，後續營運看俏，股價則再創波段新高，拉動同業 1590 亞德客 - KY 股價創波段高。

(2) 風電 (電機)：

風電題材持續發酵，2208 台船拿下國防部新型兩棲船塢運輸艦建造標案，股價跳空漲停；3708 上緯投控、1589 永冠 - KY 盤中拉高。機電族群 1514 亞力、1519 華城、1513 中興電股價同步走高。

(3) 鋼鐵：

政府提出提振內需政策，包括前瞻基礎建設、風電工程、軌道工程，並管制大陸鋼品進口，周一 2002 中鋼、2014 中鴻、2027 大成鋼股價轉強，而 2013 中鋼構、2031 新光鋼與 9958 世紀鋼兼具風電題材，股價創波段新高。