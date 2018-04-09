財政部：一季度全國稅收收入同比增長17.3%

據財政部網站9日消息，今年以來，各級財政部門認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持穩中求進工作總基調和新發展理念，以供給側結構性改革為主線，繼續實施積極的財政政策，大力推進減稅降費，強化預算執行，財政收入運行持續向好。

一、全國財政收入持續增長，實現良好開局

今年一季度，我國經濟運行延續穩中向好態勢，經濟結構優化升級、質量效益持續改善。在此基礎上，1-3月，全國一般公共預算收入同比增長13.6%。其中，中央收入增長18.9%，地方收入增長9.1%，在去年同期高基數之上保持了較快增長。一是受工業生産運行加快、服務業景氣持續提升、消費市場較為活躍、外貿進出口較快增長等帶動，1-3月工業增值稅、商業增值稅、改征增值稅、國内消費稅、進口環節稅同比分别增長16.6%、21.1%、22.9%、28%、14.4%，合計拉高全國財政收入增幅約10個百分點。二是受企業效益明顯改善和年初集中發放職工年終獎金分紅增加等帶動，1-3月企業所得稅、個人所得稅同比分别增長11.7%、20.7%，合計拉高全國財政收入增幅約4個百分點。三是工業生産者出廠價格(PPI)處于相對較高水平，帶動以現價計算的相關稅收快速增長。

1-3月，全國稅收收入同比增長17.3%，比去年同期加快2.6個百分點;全國非稅收入同比下降7.5%，比去年同期回落18.1個百分點，主要受進一步落實各項降費措施以及去年同期基數較高等因素影響。相應地，1-3月稅收收入占財政收入比重為87.7%，比去年同期提高2.5個百分點，財政收入質量進一步提高。

二、二三産稅收協調較快增長，多數行業稅收增速比去年同期有所加快

1-3月，全國稅收收入中，第二産業稅收、第三産業稅收分别增長20.4%、14.5%，多數行業稅收增速比去年同期有所加快。其中：受部分化工、冶金等産品價格上漲帶動，化學原料和化學制品制造業、非金屬礦物制品業、黑色金屬冶煉和壓延加工業稅收同比分别加快4.7個、21.4個、79.6個百分點;受用電量快速增長等因素帶動，電力、熱力、燃氣及水的生産和供應業稅收同比加快18.6個百分點;受假日消費效應及消費升級相關行業較快增長等帶動，煙草制品業、零售業、交通運輸倉儲和郵政業、住宿和餐飲業、廣播電視電影和影視錄制行業稅收同比分别加快40.1個、2.1個、15.3個、38.2個、51.8個百分點。

三、地方財政收入總體平穩增長，中西部地區稅收增長較快

1-3月，地方財政收入同比增長9.1%。分區域看，東、中、西部地區財政收入分别增長8.6%、10.2%、9.1%，其中稅收收入同比分别增長11.6%、20.2%、18.9%，比去年同期分别加快1.2個、4.1個、2.8個百分點。分地區看，全國有26個地區稅收收入實現兩位數增長，特别是中西部地區稅收增長較快。

綜合來看，一季度全國財政收入特别是稅收收入較快增長，反映出我國經濟運行延續穩中向好態勢，高質量發展的條件不斷累積。

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