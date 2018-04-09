【港股解碼】“謠言”四起——伊利集團依舊引領行業第一

乳企龍頭伊利集團董事潘剛在前段時間身陷“失聯門”事件，一時間謠言四起，一些自媒體報導稱“潘剛赴美超過半年，回國後被警方帶走協助調查”。儘管伊利集團高層在第一時間做出回應，一時間的“失聯”風波也難以平息。

“失聯門”事件始末

3月26日一位鄒姓網友通過自媒體發佈文章稱，伊利董事長潘剛在美國治病半年，“已於近期回國，但很快被有關部門帶走並被要求協助調查。與此同時，一位劉姓網友也通過自媒體發佈“虛構小說”《出烏蘭記：盤先生在美利堅》，小說主人公烏蘭國匈奴股份董事長盤先生曾經將前任董事長關耳先生送進監獄，近日回國後被有關部門帶走接受協助調查。

兩篇文章迅速引起市場關注後，導致當日伊利股份股價一路下滑，直至當日收盤時跌幅達到3.53%。

（圖片源自：同花順）

26日中午，伊利股份發佈公告稱市場傳聞均為謠言進行澄清，隨後宣佈已有造謠者被警方抓捕。其中最早一名涉案人員在3月19日就已被警方抓獲，截至4月4日起全部涉案人員均已被抓獲。

然而一系列的“鬧劇”還要源於1996年伊利上市時分散的股權結構。

創造商業價值，更創造社會價值

據伊利官微最新消息公佈，伊利集團董事長潘剛與集團的中高層領導，共同審議通過了2017年可持續發展工作報告，並對2018年的重點工作進行了全面規劃。另外，國際知名企業社會責任專家也參與了討論，為伊利的可持續發展工作提出了專業建議。

這是“失聯”風波以來潘剛首次“露面”，此外，潘剛還將參加4月8日在三亞舉行的博鼇亞洲論壇。

作為亞洲第一，世界八強的乳製品企業的伊利集團，擁有中國規模最大和最健全的產品生產線。

身為一個擁有很長產業鏈條的企業，一頭是百萬奶農的利益，一頭關係著十幾億消費者的健康，中間還有帶動廣大產業鏈合作夥伴以及上百萬的股民投資者。伊利始終貫徹“厚度優於速度”的理念。

早在2007年的夏季達沃斯論壇上，伊利集團便提出“綠色領導力”的理念。其中包括“綠色生產”、“綠色消費”、“綠色發展”。全綠色的模式不僅體現出伊利集團的環保理念，更體現出伊利集團的可持續戰略。在創造商業價值的同時不忘創造社會價值。

伊利集團引領行業龍頭

無論是實體企業中還是在資本市場領域，伊利集團都可以堪稱行業龍頭。自受三聚氰胺事件影響，過去十年間乳製品行業企業數量從800多家降至600多家。行業競爭激烈，在價格戰之下乳企盈利均受到不同程度的影響。

在這裏對中國乳製品行業的三大巨頭：伊利、蒙牛和光明的經營收入與淨利潤進行對比分析。

2017年上半年三家經營收入與淨利潤

伊利集團牢牢佔據行業第一的位置。

在業務上，2017年上半年伊利依然靠液體乳貢獻了其最多的營業收入，該品類的收入接近265億元，增長12.8%；奶粉及乳製品的收入約為30.38億元，增長19.9%。同時對常溫優酪乳大單品安慕希進行了口味升級，同時推出了金領冠睿護、帕瑞緹芝士酪乳等系列新品，而新產品銷售收入占上半年銷售總收入的7%。

而蒙牛單品業績增長迅速，2017年上半年，蒙牛的明星單品中特侖蘇增長近10%，銷售額已突破百億。純甄、真果粒分別收穫了35%、25%的高增長，冠益乳、優益C等產品也取得不俗業績。此外蒙牛除了對特侖蘇有機奶再次升級以外，還推出低溫優酪乳新產品，獲得不錯的市場回饋。

根據有關數據表明，光明乳業更主要的第從事各類乳製品的開發、生產和銷售，以及奶牛的飼養、培育，物流配送等業務。目前是國內最大的乳製品生產和銷售企業之一。17年上半年數據顯示，公司食品加工製造行業平均營業收入增長率為8.67%；食品加工製造行業平均淨利潤增長率為10.46%。

乳製品行業回暖，伊利競爭格局大大改善

乳製品板塊隨著食品飲料行業整體復蘇以及價格戰趨緩，龍頭企業競爭格局大大改善，得益於消費者升級大趨勢下需求改善，乳製品企業佈局一二線城市市場高端化，同時加緊搶佔三四線市場。

管道佈局有優勢且研發能力強的企業在這方面會成為行業復蘇趨勢下的先行者。18年初，伊利推出“植選豆乳”，主打消費升級下的品質與健康追求。

作為兼具管道優勢和市場口碑的伊利，此次推出新產品，對行業未來將會產生很大的影響，同時有助於企業在2018年業績的增長。

隨著消費者對國產乳製品信心的增加，在資本市場中，作為食品加工行業的乳製品板塊也有不俗表現。截止4月4日，整個食品加工行業的資金呈現流入狀態。就伊利股份而言，4月4日盤中快速上漲，整個交易日資金呈現淨流入的狀態，目前來看伊利股份正處在反彈階段，有一定長期投資價值。可謂是乳製品板塊的龍頭股。

儘管“謠言四起”依然沒有撼動伊利乳製品行業第一的位置，未來，伊利集團能否保持行業領先位置，為廣大消費者提供更為豐富的乳製品還需拭目以待。

作者：劉玲玲

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