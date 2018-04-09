港交易所招手 生華科：台生技有聚落優勢 需要的是國際資金活水

新藥廠生華科 (6492-TW) 獲櫃買中心邀請，將於 4 月 12-13 日赴香港進行法說，公司表示，櫃買已經形成生技版塊，這是相較港交所的優勢，不必妄自菲薄；而台灣生技公司需要的是香港的國際資金活水，但未必要在香港上市。

生華科總經理宋台生指出，能夠以台灣指標性的新藥公司身分，獲櫃買邀請赴港法說，代表公司研發實力獲得肯定。面對港交所釋出利多對台灣生技業者招手，宋台生認為，台灣有嚴謹的法規制度，且推動生技公司上市櫃進入資本市場也累積多年經驗，整體不會輸給香港。

宋台生表示，希望透過為期 2 天的 Taiwan CEO DAY，以一對一密集會談的方式，能和前來的國際專業投資機構，包括著名的國際基金管理公司進行深入交流，讓國際投資人看見生華科的價值和兩項 First in Class 新藥的爆發力，進而有機會引進外資。

宋台生表示，公司旗下乳癌新藥 CX-5461，日前甫於 3 月在巴黎 TAT 論壇發表一期臨床數據，也是唯一獲得入選加拿大 SU2C-CBCF 抗乳癌夢幻團隊新藥，另一顆新藥 CX-4945 目前也在人體臨床試驗階段，也有國際頂尖的學術和醫療機構主動洽談合作，一旦合作案確定，將可望大幅加速 CX-4945 的開發成功。