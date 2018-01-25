生華科CX-5461乳癌一期臨床結果 將赴TAT 2018進行口頭報告

新藥廠生華科 (6492-TW) 表示，加拿大臨床合作夥伴 Canadian Cancer Trial Group(CCTG) 接獲歐洲腫瘤醫學學會 (ESMO) 通知，獲選在 3 月於 TAT 2018 口頭報告 CX-5461 用於治療乳癌一期臨床試驗相關結果論文。

生華科的乳癌新藥 CX-5461 主要設計為 DNA 損傷反應（DNA Damage Response,DDR） 抑制機制導致合成致死，而 DDR 為目前最受矚目之抗癌機制。目前正在加拿大進行劑量調升以及給藥頻率之一 / 二期的人體臨床試驗。

目前抗癌藥物市場最領先的 DNA 修復抑制劑為 PARP 抑制劑，其主要機轉是透過抑制 PARP 蛋白質的活性，阻斷癌細胞進行 DNA 修復，達到抑制癌症效果，目前已經有 3 個藥品通過美國 FDA 核准上市，其他還有多個 PARP 抑制劑在臨床階段。

TAT 國際論壇 (International Congress on Targeted AntiCancer Therapy，TAT) 是由國際著名專家 G. Giaccone 和 J. Tabernero 共同領導的科學委員會籌備，議程主要包括由多位國際專家主講的研討會、重要研究成果的口頭發表及壁報形式發表等。多年來，ESMO TAT Congress 被視為腫瘤學發展第一站，是全球腫瘤藥物發展和研究的指標盛事之一。

ESMO 與美國 ASCO、AACR 並稱全球三大癌症醫學會，各大藥廠也常在此發表最新癌症藥物開發結果，牽動癌症藥品未來市場競爭之佈局，去年 ESMO 最受矚目的重磅藥之一就是 Merck & Co 的 Keytruda，發表了多個重要臨床試驗數據。