恆指早段升逾180點 重上三萬點

美國總統特朗普再次對中美貿美戰發出較鴿派口氣，刺激今早大市高開逾200點，並重上3萬點，其後升幅收窄，恆生指數最新報30029點，升184點；國企指數最新報12010點，升43點。
內銀股今早表現，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報7.92元，跌0.1%，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股最新報6.64元，升0.3%，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報4.16元，升0.2%。
內險股方面，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報79.85元，升0.4%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報21.6元，升0.7%，中國財險(02328-HK)最新報13.68元，升1.6%。
內房股方面，中國恆大(03333-HK)最新報25.45元，跌0.6%，碧桂園(02007-HK)最新報15.56元，跌1.1%，融創中國(01918-HK)最新報29.25元，升1.9%。
重磅藍籌股方面，騰訊控股(00700-HK)最新報408.4元，升0.6%，匯豐控股(00005-HK)最新報73.9元，升1.2%，香港交易所(00388-HK)最新報253.6元，升1.2%。
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