【異動股】稀土永磁板塊走強 北礦科技(600980-CN)漲停

9日早盤，稀土永磁板塊走強。截至發稿，北礦科技(600980-CN)漲停報15.36元，五礦稀土(000831-CN)漲8.68%報12.90元，北方稀土(600111-CN)漲5.49%報13.44元，盛和資源(600392-CN)漲5.45%報17.8元，廣晟有色(600259-CN)漲5.28%報33.69元，正海磁材(300224-CN)漲4.62%報8.15元，英洛華(000795-CN)漲3.34%報5.88元，中科三環(000970-CN)、廈門鎢業(600549-CN)、安泰科技(000969-CN)、中色股份(000758-CN)、銀河磁體(300127-CN)等個股漲近3%。

消息面上，中美貿易戰打響，稀土作為中國優勢顯著的戰略資源，是反擊的優選品種;貿易戰有望強化稀土供給側改革力度。元旦至今稀土價格略有上浮，是由于南北價格聯盟挂牌價存在上調預期，并逐步驗證;上遊商家持貨看好後市，提高售價。長期看本輪稀土行業供不應求格局已确立，但受制于龐大的曆史社會庫存，價格難有起色;截至18年3月多數稀土企業仍在盈虧平衡線。多數稀土永磁企業PE)接近17年初至今最低水平。

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