【異動股】萬科AH股開盤漲跌不一 萬科A(000002-CN)盤中跌超3%

今日早盤，A股萬科A(000002-CN)集合競價開盤跌0.30%報32.70元，港股萬科企業(02202-HK)開盤漲1.70%報35.95港元。截止發稿，萬科A跌3.20%報31.75元，萬科企業(02202-HK)現跌0.707%報35.10港元。

4月8日萬科獨董劉姝威通過微信公衆号發布了一篇題為《寶能的“顔色革命”》的文章，劉姝威在文中聲稱深圳市寶能投資集團有限公司動用巨額保險資金和銀行資金損害實體經濟，劉姝威還在文中直指寶能趕走南玻創業團隊，緻使南玻業績惡化，同時質疑寶能得到浙商銀行違規出資、華潤置地百億土地資産被賤賣等幾大問題。目前劉姝威的這篇文章因為違規而無法查看，即便如此，劉姝威在文章中提出的相關質疑仍引起市場的廣泛關注。

同時，萬科A 4月8日晚公告，2018年3月份公司實現合同銷售面積363.7萬平方米，合同銷售金額506.8億元;2018年1-3月份公司累計實現合同銷售面積1048.2萬平方米，合同銷售金額1542.6億元。

公告稱，2018年2月份銷售簡報披露以來，公司新增加項目13個，包括福州新店地鐵上蓋地塊、西安安科項目等，萬科權益建築面積95.2萬平方米。新增物流地産項目8個，包括蘇州萬緯昆山保稅物流園、泉州萬緯泉州石獅物流園等，萬科權益建築面積39.6萬平方米。

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