【異動股】北鬥概念股全面走強 中海達(300177-CN)等2股漲停

今日早間，北鬥概念股全面走強，中海達(300177-CN)直接漲停報11.43元，移為通信(300590-CN)漲停報29.46元，北鬥星通(002151-CN)漲7.46%報32.98元，合衆思壯(002383-CN)漲6.65%報21.01元，華測導航(300627-CN)漲4.55%報51.28元，華力創通(300045-CN)漲4.46%報11.48元，海格通信(002465-CN)漲4.41%報10.89元，北方導航(600435-CN)、中國衛星(600118-CN)等股均紛紛等跟漲2%。

據了解，北鬥地圖APP預計5月1日上線。屆時可用手機下載，定位有望精确到厘米。北鬥地圖APP是一款基于北鬥衛星精準導航服務的基礎位置服務工具，可為廣大用戶提供移動、實時的定位和導航以及基于位置的衣、食、住、行和商家信息服務。據了解，北鬥地圖導航精确到1米範圍内，精準到具體車道。未來3年，更多的手機、可穿戴設備等終端都將使用北鬥高精度定位服務，擺脫對對美國GPS的依賴。

長城證券認為，在中美貿易戰背景下，北鬥作為中國自主可控标杆性行業，戰略價值凸顯，有望延續板塊主題投資機會。且軍改結束後訂單恢複迹象已經在一季度得到确認，18年國防預算增速8.1%超預期，軍工板塊表現有望領先其他板塊。

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