媒體：與川普吵翻，白宮幕僚長John Kelly威脅要辭職

摘要：Axios 報導稱，白宮幕僚長 John Kelly 上周對川普大發雷霆，威脅要辭職。最近多家美國媒體報導，此人在白宮的影響力日漸暗淡，川普會在一些關鍵決策上繞開他。

美國政經媒體 Axios 周六援引知情人士稱，白宮幕僚長 John Kelly 上周在白宮會議室對川普大發雷霆，威脅要辭職。

報導給出了這樣一個細節：3 月 28 日，John Kelly 在白宮橢圓形辦公室與總統吵翻之後，他在走回辦公室的路上發誓要離職。至於兩人為何事爆發激烈爭吵，目前尚無更多內容。

如果消息屬實，就說明川普和他的助手們開始了新一輪不和。

華爾街見聞提及，從川普上任到上月上旬，白宮已經有 22 位高級官員相繼離職，相當於每 20 天就有一位離開。至少四十年來，還沒有哪一任美國總統執政時白宮高官換得像川普政府這樣頻繁。

至少本周並未再傳出 John Kelly 離職的消息。上述報導稱，他最後被美國國土安全部長 Kirstjen Nielsen 勸住了。一位高級官員稱，用「威脅」來描述有點過頭，當時他更像是在發泄不滿情緒。

John Kelly 為何發怒？

一直以來，這位退休的海軍陸戰隊四星上將就與總統彼此不睦。

根據美聯社的報導，John Kelly 很難駕馭他那性格和脾氣都很衝動的老闆，而川普也不像最初那麼重視他了，會在諸如人事安排等一些關鍵決策中繞開他。

CNN 也透露，上個月當川普在 twitter 上宣布他的私人醫生 Ronny Jackson 將代替 David Shulkin，擔任美國退伍軍人事務部部長。此事令 John Kelly 出離憤怒。目前尚不清楚他生氣的原因，而華盛頓郵報稱，John Kelly 那時說：「夥計們，我出局了。」

華盛頓郵報稱，在 John Kelly 上任的這 8 個月期間，兩人之間的衝突和矛盾頻繁發生且不斷升級，令 John Kelly 在白宮的聲譽和影響力都嚴重下降。當初，這位四星上將是帶着一個正直君子的美名走進白宮的，他被寄予了平復西翼混亂局面的厚望。

CNBC 報導稱，現在，白宮職員們相信 John Kelly 在白宮的日子已時日無多了。

不過，這兩人已經分別試圖澄清。John Kelly 上個月曾嘗試消除關於他在白宮的影響力漸失的傳聞，對總統的助手們表示他仍在總統決策的核心層。而川普也告訴顧問們幕僚長 100% 安全。

除了 John Kelly 之外，另一位高官環保署（EPA）署長 Scott Pruitt 的地位也岌岌可危。最近此人醜聞纏身，被曝光多次乘坐包機及頭等艙、涉嫌利益輸送等。CNBC 稱，川普還曾和 John Kelly 就 Scott Pruitt 是否該下課爆發爭執。

『新聞來源／華爾街見聞』