宿命難逃 韓檢以16項罪名正式起訴涉貪前總統李明博

南韓檢方 9 日正式以受賄、貪污、逃稅、濫用職權等 16 項罪名向首爾中央地方法院起訴前總統李明博。李明博成為南韓史上第 4 位被起訴的前總統。

中新網援引韓聯社 9 日報導，首爾中央地方法院調查組將於 9 日下午公佈李明博中期調查結果，檢方於 3 月 22 日拘留李明博後，曾於 26、28 日和 4 月 2 日三次前往羈押李明博的首爾東部拘留所進行調查，但李明博均以難以保證調查結果公正為由拒絕接受調查。檢方表示，大部分案情尚待進一步查明。

今年 77 歲的李明博涉嫌通過前總統室總務企劃官金伯駿等親信，接受國家情報院 7 億韓元的特殊活動費，接受三星電子 (005930-KR) 為其實際控制的 DAS 公司繳納的 585 萬美元訴訟費，接受友利金融控股前會長李八成賄賂 22.5 億韓元，接受 Daebo 集團賄賂 5 億韓元，接受前國會議員金小南賄賂 4 億韓元，接受 ABC 商社 2 億韓元，接受能仁水源禪院賄賂 3 億韓元，總受賄金額達 111 億韓元。

1991 年至 2007 年間，李明博利用其實際控制的 DAS 公司，籌集 339 億韓元的秘密資金，涉嫌挪用公款 350 億韓元。此外，李明博利用青瓦台等國家機構，幫助 DAS 公司在美國進行訴訟等，涉嫌濫用職權；洩露、藏匿青瓦台檔，涉嫌違反總統記錄管理法。

檢方起訴李明博後，仍將對其涉嫌收受國情院特殊活動費，接受現代建設賄賂等嫌疑繼續展開調查。南韓檢方也將針對李明博家屬的調查，決定是否追加起訴，並計畫凍結其資產，防止李明博脫產。

南韓前總統李明博今天被正式起訴，是繼全斗煥、盧泰愚、朴槿惠後，成為南韓史上第 4 個被起訴的前總統。朴槿惠日前被一審宣判 24 年有期徒刑。