「川金會」添變數 衛星拍到北韓建反應堆提煉「鈈」

北韓最高領袖金正恩向外聲言願意棄核之際，《紐約時報》發表衛星照片，顯示北韓已在寧邊建成新的輕水式反應堆，足以每年生產達 20 公斤、可以製作核彈的武器級「鈈」元素，較原有舊反應堆的產量多 3 倍，最近更已開始測試運行。報導稱，寧邊 2 座反應堆的擴張和運作，恐令「朝美峰會」會談變複雜。

金正恩周一 (26 日) 在中國北京人民大會堂的中朝峰會上，回應中國國家主席習近平的北韓半島無核化目標主張時，宣稱「致力於實現半島無核化，是我們始終不變的立場」。

不過，《紐約時報》周二 (27 日) 引述史丹福大學國際安全合作中心與「珍氏情報評論」的衛星圖片分析，指坐落北韓寧邊的新實驗型輕水反應堆最近似在展開初步測試。從今年 2 月 25 日的衛星照片可見，反應堆設施有水蒸氣似的氣體冒出。

衛星照片顯示北韓已在寧邊建成新的輕水式反應堆，足以每年生產達 20 公斤、可以製作核彈的武器級「鈈」元素。 (圖：香港明報)

香港《明報》綜合報導，北韓為履行 2007 年六方會談協定關閉寧邊核反應堆，於 2008 年炸毁了寧邊原子能研究所的地標 --60 呎高的冷卻塔，以示棄核決心。當時的分析認為，冷卻塔極易重建，實際意義不大。

2010 年衛星圖片顯示，北韓動工興建新反應堆，於 2013 年建成外廓，另有溝渠由反應堆延伸向旁邊的九龍江，應為取代炸毁的冷卻塔，構成冷卻系統一環。到 2017 年，河流冷卻系統也建成，分析觀察到定期有熱水從反應堆排入河流。

該反應堆以民用為名，能產 25 兆瓦至 30 兆瓦電力，周圍且架了輸電塔和電纜，看似確為發電而設。不過有專家質疑，它本身也可以用來生產「鈈」(plutonium) 和「氚」(tritium) 等核彈材料，而且北韓不准國際原子能機構人員入境監察已多年，啟人疑竇。

據今年 1 月 17 日的衛星照片，寧邊除有 2 座反應堆，還有 1 個「鈈」元素再處理設施，也有蒸氣從舊反應堆的渦輪機樓冒出，排放管外現融雪，似有熱水流出，反映舊反應堆可能已重啟。

關注核擴散問題的華盛頓特區非牟利團體「科學與國際安全研究所」指出，新反應堆可以 1 年生產多達 20 公斤的武器級輻射物質，亦即是原有反應堆「鈈」產量的 4 倍，可為製作核彈長期提供原料。

而據監察北韓的 North 38 表示，比較 3 月 2 日及 3 月 17 日的衛星照片顯示，北韓豐溪里核試場的活動近期已經停止，沒再出現挖隧道情况，也沒有人員或車輛出現，料為兩韓峰會、朝美峰會而暫時停工。

美國總統川普周三 (28 日) 在 Twitter 推文，對金正恩放棄核武有信心。他說：「多年來歷經數屆政府，大家都說北韓半島的和平和非核化『門都沒有』。如今金正恩很有可能會為他的人民和人類做出正確的事。期待我們的會晤。」

川普 28 日推文，對金正恩放棄武有信心。 (圖：川普 twitter)

他並推文指：「中國國家主席習近平告訴他，中朝峰會「非常良好」「金正恩期待與我會面。同時不幸地，必須不惜代價繼續最大制裁和壓力！」