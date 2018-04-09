博鳌論壇將展示中國開放宏圖 海南成改革先鋒

4月8日至11日，博鳌亞洲論壇2018年年會將在海南博鳌舉行，主題為“開放創新的亞洲，繁榮發展的世界”。4月10日，國家主席習近平將出席博鳌論壇開幕式并發表演講。外交部長王毅透露，中國將會在博鳌論壇宣布一系列新的改革和開放舉措。

近日新華社旗下媒體援引《南華早報》報道稱：博鳌論壇將展示中國開放宏圖，中國計劃建立自由貿易港口，以此作為正在進行的改革開放的一部分。這些港口在政策制定方面享有比現有的自由貿易區更大的自由度，并且在市場準入方面更加開放。海南可能是新港口選擇的地點之一，這些港口將采用國際标準來确保貨物、人力資源、資本和投資的自由流通，并得到新的規則和條例的支持。

分析認為，博鳌論壇將展示中國開放宏圖，開放力度有望超市場預期，而海南將成為改革先鋒。A股上市公司中，海南瑞澤(002596-CN)借海南大力發展全域旅遊東風積極開發三亞國際郵輪業務，并參與三亞市現代馬産業文化旅遊綜合項目。海峽股份(002320-CN)主要經營海口至海安、海口至北海客滾運輸航線、海口(三亞)至西沙旅遊客運航線以及新海港和秀英港輪渡港口服務業務，并與幸福運共同籌建瓊州海峽水上飛機項目。欣龍控股(000955-CN)在海南省老城經濟開發區擁有土地約1000畝，所處澄邁縣老城區剛好位于政府計劃打造的海澄文一體化經濟圈核心位置，同時也是海口“半小時生活圈”核心組成部分，公司目前正向“大健康、大醫療”戰略轉型，已收購了海口新欣華醫院公司;海德股份(000567-CN)是海南本地的民營AMC金融公司。覽海投資(600896-CN)為海南地區航運業龍頭，另外公司投資腫瘤研究中心項目，布局醫療健康服務産業。

來源：證券時報·e公司

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