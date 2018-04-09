【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆貿易戰升溫，台股跳空下跌

中國公布對美國提高關稅清單，貿易戰疑慮再度升溫，美股大跌，連帶影響亞洲股市，台股加權指數跳空開低，盤中跌幅收斂，收盤下跌逾 66 點。終場台指期下跌 79 點 (-0.72%)，逆價差 37.53 點，電子期下跌 4.05 點 (-0.89%)，逆價差 1.99 點，金融期下跌 10 點 (-0.82%)，逆價差 4.7 點，非金電期下跌 36 點 (-0.28%)，逆價差 11.47 點。台指期下跌，逆價差減少，期貨空方力道減弱。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單減少 272 口，淨空單部位 8171 口；投信淨空單增加 628 口，淨空單部位 33057 口；外資淨多單減少 1677 口，淨多單部位 47464 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線跳空下跌，收下影線黑 K 棒，指數在均線糾結區震盪，籌碼面部分，單日成交量能達 1161 億元，外資上市現貨賣超金額約 86.66 億元，期貨未平倉淨多單 47464 口，外資現貨多單、期貨多單同步減碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.41 變動到 1.35，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權上移到 11,300 點，賣權維持在 10,200 點，外資選擇權淨空單部位 64,177 口。

