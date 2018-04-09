【大慶證券】投顧盤前－中美貿易戰延燒 台股回測半年線後再攻



◆盤勢分析

在中美兩國持續放話將推出進一步貿易關稅的情況下，致使美股四大指數在接連三天的反彈走勢後再次下跌，加上最新公布的 3 月非農新增就業僅 10.3 萬人，低於預估新增 19.3 萬人，也拖累美股表現受挫。綜觀而言，目前市場焦點在於貿易戰擔憂持續擴大，加上企業財報、通膨數據等不確定因素干擾之下，研判美股將延續區間震盪的走勢，上檔依舊面臨半年線反壓，在道瓊指數相對弱勢下，須留意是否會成為領跌的指標。

亞股表現同樣疲弱，其中以日、韓股市表現較為強勁，指數守穩在年線之上，反觀陸股則持續受到貿易戰的影響，上周三開高走低留下上影線，預期在市場擔憂程度依舊高昂的情況下，亞股短期將延續區間震盪的格局，其中，陸股以前波低點 3062 點作為關鍵價位，在未正式跌破前，仍有再次上攻契機，長多格局不變。

中美貿易戰再起，美股四大指數全面重挫，道瓊盤中更再創新低，拖累台股上周二跳空開低後，直接下殺至最低點 10775 點，所幸低接買盤出現使指數跌幅開始收斂，並緩步走揚，終場僅下跌 66 點收在 10821 點，留下長下影線，量能則略微回升至 1157 億元。大盤上周二直接跳空跌破季線，加上外資在期貨賣超 1646 口、淨多單口數為 47464 口，現貨也持續賣超 86.7 億元，顯示態度依舊中性偏空，在國際股市持續震盪的情況下，不排除指數短線將有回測半年線的可能。盤面表現上，權值股表現持續承壓，台積電回測半年線、鴻海恐下探前波低點、股王大立光也面臨 3,000 元保衛戰，金融股如富邦金、國泰金也同步下滑，電金龍頭股領跌使台股表現疲弱反彈無力。然而，僅管大盤指數表現不佳，但中小型股仍延續昨日強勢動能，包含風電概念股如上緯、亞力、中鋼構、大亞等，以及青雲、麗臺、撼訊等板卡類股持續強勁，還有生技類股如科妍、寶齡、保瑞等也上攻漲停，同時，先前漲多休息的被動元件類股含國巨、大億、千如等也再次轉強，其他如工具機、紡織族群表現同樣亮眼，顯示族群輪動格局不變，在目前將陸續公佈營收的情況下，仍以營運表現佳，且位階偏低的族群作為盤面操作方向。

