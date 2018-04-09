

◆盤勢分析

1. 上周五因美國總統計畫再度加碼逞罰性關稅一千億美元，中方發表強硬言論回應，中美貿易戰持續升溫，加上美國就業數據不佳、FED 主席鮑爾暗示年內升息將不止四次，高科技股領跌，美股四大指數收盤全面重挫，跌幅介於 - 1.81~-2.34%；台灣清明長假期間，美股先漲後跌，累計道瓊指數上漲 1.2%、S&P500 上漲 0.9%、那斯達克指數上 0.7%、費半指數下挫 0.9%；台積電 ADR 下跌 0.18%。

2. 上周二因中國宣布關稅報復，加上美國總統對再度抨擊亞馬遜的影響，連動台股開盤下跌 113 點，盤中最低 10,775.4 點，創近五日最低價位，且因長假前買盤縮手，指數在 10,800 點附近窄幅波動，最終指數下跌 66.74 點，跌幅 0.61%。小型個股相對較有表現，OTC 指數微跌 0.16%。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：近期台股持續在 10,750~10,950 點區間震盪，月、季線仍維持上揚趨勢。

(2) 量能：清明長假前成交量不足，預期節後將人氣將逐漸回籠。

(3) 技術指標：9 日 K 值持續向下，短線震盪整理，且周 KD 仍為震盪偏多趨勢。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 21.89 億元；外資 - 20.57 億元、投信 - 6.67 億元、自營 + 5.35 億元。

4. 電子類股

(1) 矽晶圓：國際半導體產業協會表示全球半導體需求上揚，雖然日本、台灣、德國等矽晶圓廠已持續擴產，但仍難解供給不足現象，預估今年矽晶圓報價漲不停，6488 環球晶、5483 中美晶、6182 合晶股價持續走高。

(2) 二極體：電子元件漲價趨勢延伸至二極體，2434 統懋公布 2017 年每股虧損 1.83 元，周二股價利空不跌；2481 強茂融券最後回補，股價盤中漲停；5425 台半維持紅盤。

5. 非電子類股

(1) 工具機：工具機大廠 2049 上銀受惠於智慧自動化需求暢旺，毛利率持續大幅提升，每股純益由 2016 年的 4,83 元大增至 9.77 元，隨著新產能及新產品陸續開出及量產，市場預估 2018 年每股純益上看 16 元以上，股價一路震盪走高；同業 1597 直得股價則再創波段新高、1590 亞德客 - KY 股價相對抗跌。

(2) 風電：政府主導風電政策，加上與中美貿易戰無關，風電題材持續發酵，3708 上緯投控、1589 永冠 - KY、2013 中鋼構、1519 華城、5512 力麒、2208 台船周二震盪走高。

(3) 生技：股價低基期優勢，6497 亞獅康 - KY 赴美申請存託憑證，股價逆勢漲停；帶動 1760 寶齡富錦、3205 佰妍、4198 環瑞醫、4745 合富 - KY 股價持續走高。

6. 目前中、美貿易持續升溫，預期全球股市波動將持續加劇。短線操作上，嚴控風險為宜，慎防盤中個股大幅波動，靜待國際股市回穩。

7. 重點訊息：

(1) 美國總統川普 6 日宣布，考慮將在美方「301 調查」對中國大陸商品關稅的 500 億美元清單，將就再 1 千億美元規模的中國商品，加碼徵收關稅。但中國商務部隨即發表? 美國誤判了形勢，美國的行動是極端錯誤的；中國已經做好準備，在應對措施上不會猶豫?。並表示如果美國公布 1000 億美元的清單，中國將立刻反擊。中國有非常詳細的反制措施，中國不排除任何選項，中美貿易戰持續增溫。

(2) 本櫃買中心將配合年度財報公告辦理的八場「櫃買市場業績發表會」；周二（10 日）起的三場主題分別為 10 日電子科技、12 日半導體暨電子零組件及 13 日櫃買特色的八場「櫃買市場業績發表會」。10 日為 3558 神準、5289 宜鼎國際、5287 數字等三家公司參與。12 日則有 6488 環球晶、5483 中美矽晶、3484 崧騰；13 日邀請 8349 恒耀、4549 桓達、6613 朋億。

