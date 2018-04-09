專家：美國石油出口量飆升 恐讓油價漲勢脫軌

能源專家 Tom Kloza 表示，美國以創紀錄的速度開採石油且沒有減緩跡象，這恐怕會讓全球石油市場復甦狀況失衡。

油價資訊服務公司 (Oil Price Information Service) 共同創辦人 Kloza 表示，「我們要注意的是未來 30 日的出口。」他補充，美國的高產量可能決定今年下半年到 2019 年之間的石油交易價格。

由於美國石油產量填補了墨西哥和委內瑞拉產能減少的空缺，所以美國國內出口自去年 11 月以來一直沒有低於 100 萬桶 / 日。南美洲對石油和汽油的需求提高，也因此提高了對北美石油的需求。

3 月底止，美國原油出口增加至 217.5 萬桶 / 日，或超過每週 1500 萬桶，創下紀錄最高點。

美國原油出口量 圖片來源：EIA

Kloza 表示，「我們認為這數字會再增加至大概一週 2000 萬桶以上，可能會到每日 250 萬桶。美國基本上開採量將會比阿拉伯聯合大公國、科威特、奈及利亞以及那些個別國家還要多。」

他稱，美國產量和出口量增加的同時，其他產油國也積極增加自己的活動。俄國近日「產量創約 11 個月以來最高點，並暗示他們可能不會與沙國達成長期減少供應的協議，此外，我們還會看到哈薩克斯坦 (Kazakhstan)、巴西、美國和加拿大等的產量增加。」

OPEC 正校正供需失衡的情形，但全球石油產量恐怕會讓他們的努力受挫。在石油市場 2014 年晚期大崩盤後，2016 年 OPEC 和一些非 OPEC 會員國已同意減產，好讓石油市場重新平衡。

政治事件和國際關係會讓夏季石油市場產生劇烈波動，這其中，Kloza 預期的事件包括伊拉克、委內瑞拉五月的選舉和「超級鷹派」波頓 (John Bolton) 與 Mike Pompeo 進入白宮等，這些可能會影響市場走向。

Kloza 表示，原油是「最終的宏觀經濟產品」，大型銀行如摩根士丹利和高盛都估計油價可能到每桶 70 美元的水準，而 Kloza 形容這水準「純粹完美」，但還是有一些讓油價上漲的阻力存在。

中美貿易戰升溫，WTI 和 Brent 原油上週五均收跌 1% 以上。週四晚上，美國川普總統宣布他考慮對中國另外徵收 1000 億美元關稅，以回應中國可能對美製大豆等產品課徵關稅之舉。

Kloza 表示，「貿易戰、經濟衰退、全球經濟有任何疲弱的任何想法，都會拉低油價，所以要記得，我們可能會朝完美價格前進，但完美本來就是一件難以看到的事。」

Kloza 預期 Brent 原油今年平均價格在每桶 67 美元，目前交易價格就是如此。