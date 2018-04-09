Aramco有意在美投資設立全球最大煉油廠 提升石化產業產能

沙特阿美石油公司 (Aramco) 將其石化業務整合到其子公司 Motiva Enterprises 經營的美國最大煉油廠，已經跨出了第一步。

Aramco CEO Amin Nasser 與 Honeywell UOP (HON-US) 和 Technip FMC (FTI-US) 簽署了價值 80-100 億美元的諒解備忘錄，用於研究正考慮在 Port Arthur 煉油廠興建的化工廠隔應用石化生產技術。

沙烏地阿拉伯王儲 Mohammed bin Salman 結束為期 2 週的美王訪問，6 日與沙國能源部長 Khalid al-Falih 和美國能源部長 Rick Perry 一同出席了在德州休斯頓的簽字儀式。

沙烏地阿拉伯王儲 Mohammed bin Salman （圖: AFP）

「這些協議標誌著我們擴展石化產品的計畫。」Motiva CEO Brian Coffman 表示。

全球最大石油公司 Aramco 希望開發下游業務，因為政府準備在今年 IPO 中出售 5% 的股份，希望將石油用作主要的石化原料。

Coffman 還表示，Motiva 正在評估將 Port Arthur 煉油廠每日 60.3 萬桶的產能提升至每日 100-150 萬桶，這將使其成為全球最大煉油廠。

Honeywell UOP 技術主要是利用芳烴裝置將把苯和對二甲苯轉化為每年 200 萬噸的化學品和塑料原料。

另一個諒解備忘錄將允許 Aramco 在美國使用 Technip FMC 的混合進料乙烯生產技術。Motiva 說，該技術每年將生產 200 萬噸乙烯，用於製造塑料。

Aramco 在聲明中表示，關於決定在 Port Arthur 建立一個價值數十億美元的石化工廠的最終投資評估要到 2019 年才會確定，並且將視「強大的經濟、競爭激勵政策和監管支持」而定。

Coffman 沒有說明可能擴大 Port Arthur 煉油廠原油加工能力的時間表。他僅表示，「這是我們目前正在評估的東西，將來會再進行研究。」

目前全球最大原油加工廠在印度 Jamnagar 的 Reliance Industries 煉油廠，年產量為 120 萬桶。

Aramco 去年表示，將向 Motiva 投資 180 億美元，以擴大煉油廠並進軍石化生產。

其他美國公司，包括 Chevron Corp (CVX-US) 和 Phillips 66 (PSX-US) 以及 Exxon Mobil Corp (XOM-US) 的合資企業 Chevron Phillips Chemical Co 最近開設了工廠，一如 Motiva 規劃的，將乙烷加工成乙烯。