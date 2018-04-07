港股ADR全瀉 騰訊(00700-HK)跌至400元邊緣

美股3大指數齊瀉，港股ADR指數按比例計算，收報29756點，跌88點，跌0.3%。騰訊控股(00700-HK)又跌至400元邊緣，收報402.27元，較港收市跌3.53元。
匯豐控股(00005-HK)ADR收報74.04元，較港收市升0.99元；港交所(00388-HK)ADR收報248.92元，跌1.68元；中人壽(02628-HK)ADR收報21.2元，跌0.18元。
內銀股回落，建設銀行(00939-HK)收報7.88元，較港收市跌0.05元；工商銀行(01398-HK)收報6.55元，較港收市跌0.08元。
中海油(00883-HK)ADR收報11.21元，升0.03元；中石油(00857-HK)ADR收報5.33元，跌0.04元；中石化(00386-HK)收報7.14元，跌0.06元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報71.64元，升0.09元；聯通(00762-HK)ADR收報9.98元，跌0.04元；中電信(00728-HK)ADR收報3.46元，無升跌。
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