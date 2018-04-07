突破困境我邀20餘國協助爭取進入WHA

世界衛生大會（WHA）將於 5 月 21 日於日內瓦登場，衛福部長陳時中今（7）日表示，今日是世界衛生日，關注的主題是「全民健康覆蓋」，而台灣在健康覆蓋的實力可謂世界上數一數二，也願意把這樣的經驗和其他國家分享，貢獻世界，請 20 餘友好國家幫助台灣向祕書處爭取參與，盼能以觀察員的身分進入今年世界衛生大會。

台灣自 2009 年起開始以「中華台北」的觀察員身分出席世界衛生大會，截至 2016 年邁入第 8 年，但受中國大陸打壓，去年未受邀，今年能否收到邀請函仍是未知數。

衛福部為響應世界衛生日，在大安森林公園舉辦健走活動，陳時中受訪時指出，「今年的情況仍然非常艱困」，但台灣友邦、友好國家都盡力爭取，將有 20 國家聯合向祕書處提案，要求讓台灣參與 WHA，對世界做出貢獻；「不論最後是否收到，都會帶隊向 WHA 前進」。

陳時中自豪的說，台灣的醫療軟實力，包括健保、醫療體系等都足以讓台灣人自豪，可以有很大貢獻；為了參與 WHA，去年也舉辦防疫、健保相關論壇，今年會舉辦更多論壇，讓世界看到。

不過問及到遭到打壓一事，陳時中坦言，「不只我忿忿不平，整個醫界、台灣民眾都感到忿忿不平。」他強調，台灣的醫療水平、健保表現都相當優異，希望把相關經驗大聲和世界分享。

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