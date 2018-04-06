道富環球: 中國債市納入環球指數 推升收益率至2%

環球債市指數標的之一的彭博巴克萊環球綜合指數宣佈，將於2019年4月開始，將分階段納內以人民幣計價的中國政府債市。道富環球(State Street Global Advisors)認為，將有助推升該綜合指數到期收益率，由1.86%提升至約2%。

道富環球報告認為，將中國政府債券加入環球債券重要基準，無疑是一次歷史之舉。投資者可以尋求更吸引的回報，中國亦進一步對外開放其債券市場。海外投資者日後將要密切監察中國金融市場改革進展，以及中國在岸債券市場的發展。

彭博巴克萊環球綜合指數，對於尋求投資於發達國和發展中國家具評級固定收益證券的投資者而言，是被公認為行業的標的選擇。中國雖然作為全球第三大債券市場，債券餘額約達12萬億元美元，但一直被拒之於主要環球債券指數之外，因為中國對市場准入仍有限制，並有資本管控以及其他運作事宜。中國政府力圖於對外開放市場，以及在保持資本賬管控上取得平衡。過去兩年，中國政府已採取行動，將在岸債券市場逐步開放予海外投資者，包括於2016年讓海外投資者進入中國銀行同業債券市場，又於2017年推出債券通。

納入環球綜合指數，報告認為將有助加速中國融入主流固定收益市場；中國債券將成為環球投資者組合主要配置資產之一。這對主要債市指數及環球債券市場的影響，將拭目以待。根據彭博巴克萊環球綜合指數的安排，由2019年4月開始，中國債券將於20個月內逐步被納入到綜合指數，每個月將以5%的幅度遞增，整個過程將於2020年11月完結，最終中國合共377只債券將佔去綜合指數的5.5%比重，並成為綜合指數中第四大貨幣組合，緊次於美元、歐元和日圓，而綜合指數到期收益率有望由1.86%提升至約2%，年期則減少0.1年。

不過，彭博表示實際執行日期或會延遲，仍要視乎中國人民銀行和中國財政部能否澄清以下要點。包括能否改善交收時間，由先收錢後發貨提升至一手交錢一手交貨，做到貨銀對付，否則將對交易對手造成風險；這在中國同業銀行債券市場則已做收貨銀對付。此外，海外投資者亦關注能否進行大宗交易，債券通途徑仍沒有這方面安排。還有稅務方面的澄清，政策銀行債券並沒有稅務豁免，需要清晰有關稅務狀況，以及收稅程序，投資者的責任。於中國銀行同業債券市場購買的中國政府債券，可以享有稅務優惠；於債券通渠道購買的中國政府債券，是否也有同等待遇，也有待澄清。

這次改動，或會讓部分指數基金投資者首次涉足中國債券市場。據市場估算，緊隨彭博巴克萊環球綜合指數的基金規模達2.5萬億美元，中國債市比重將佔5.5%，意味著1400億美元的資金將會流入以人民幣計價的中國政府及政策銀行債券；相對於中國整個債券市場規模，並不足為道。

於2018年首季，中國在岸債券市場表現，為亞洲區最佳之一。2019年加入該指數後，短期對中國債市影響或有限，然而中長期而言，道富預期對流動性將有正面影響。而債市其他主要指標如花旗環球政府債券指數(WGBI)，及摩根大通政府債券指數---新興市場環球多元化指數，或會跟隨將中國債券納入相關指數。這將進一步刺激離岸投資流入在岸債券市場，現時外資於中國在岸債市佔比僅約2%。目前人民幣相對穩定，外資佔比偏低，均對中國債市有所支持，並能與較波動的新興市場隔離。

這次調整，綜合指數主要減低對美元、歐元、日圓、英鎊、加元債市的佔比，騰出空間轉讓予人民幣債市。不過相對於龐大和高流動性的債市，道富認為有關調整對市場影響有限。

而人民幣債券5.5%的佔比中，中國政府債券權重佔2.61%(於2018年3月23日計算)，政策性銀行佔2.93%；這兩種債券亦是中國同業銀行債市中最活躍的產品。沒有被納入指數的中國債市產品，包括地方政府債市、信貸及貨幣市場證券、資產擔保證券及可兌換債券。

部分投資者對參與到中國債券市場仍然有所顧慮，對中國的企業債券，他們會關注其流通性低，買賣差價過濶；在去槓杆改革過程中，中國企業的違約風險增加；財務透明度不夠高；缺乏國際信貸評級，本地評級仍沒可信。對此，彭博將提供中國除外的環球指數予這些投資者作選擇。

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