蘋果聘用前谷歌AI負責人 協助提升Siri效能

谷歌 (Google) (GOOG-US) 前搜尋和人工智慧 (AI) 負責人 John Giannandrea 加入蘋果 (AAPL-US)。《紐約時報》領先報導了這項人事異動訊息。Giannandrea 在宣布辭去谷歌職位後的第二天就改投蘋果，這件事本身儘管在產業改組中看來是個驚人的舉動，但事後回顧，其實也是有跡可循。

機器學習專家 Giannandrea 於 2010 年加入 Google，如今投效蘋果，對後者來說是一筆巨大的收穫，蘋果一直努力奮鬥多年，冀望在電腦視覺和自然語言處理等快速發展且日益重要的人工智慧領域取得進展。據《紐約時報》報導，Giannandrea 將直接向 CEO 庫克 (Tim Cook) 匯報，負責「機器學習和人工智慧戰略」部門的負責人。

臉書 (Facebook) 和 Google 以及亞馬遜 (Amazon) 和微軟 (Microsoft) 都是 AI 領域的強者，僱用了上百名研究人員，他們在多個不同領域工作，定期發布實質性論文，向內部產品和 AI 研發團隊提供信息。

蘋果公司雖然確定了與 Siri 合作開發基於語音的數位助理的早期市場，但既沒有獲得相關數據，也沒有研究人才和資源，以與競爭對手在同等的基礎上處理 AI 開發。

Siri 仍然是 AI 缺乏複雜性的無數笑話的話題。一般認為 Siri 平台仍然落後於谷歌助理的質量水平，同時也落後於亞馬遜的智慧家居行業領導者 Alexa。

直到 2016 年 12 月，蘋果才開始允許自己的員工發佈人工智慧研究，這是即使谷歌和臉書最頂級的研究人員也會如此進行。蘋果也花了好幾個月的時間加入由谷歌、亞馬遜、微軟、臉書和 IBM 共同創立的 AI 研究聯盟。

業內人士表示，蘋果的數據收集和保障用戶隱私的努力雖然就意識形態的角度來看值得讚揚，但它卻妨礙了其與矽谷其他科技龍頭保持同步的能力。