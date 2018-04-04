美股盤前─中國大陸反擊 貿易戰升高 道瓊指數期貨大跌逾500點

北京宣布計畫對更多美國商品課徵關稅，週三盤前，美國指數期貨重挫，道瓊指數期貨大跌逾 500 點。

中國商務部說，計畫對價值 500 億美元的美國出口商品課徵關稅 25%，包括飛機，黃豆，與汽車。但中國並未說明關稅何時生效。

市場對報復措施的反應極為迅速。道瓊，Nasdaq 與 S&P 500 指數期貨下跌 1.5% 或更多。通用汽車，波音與福特股價均大幅走低。黃豆價格亦下跌。

香港恆生指數收低 2.2%。歐洲股市早場亦大跌。

川普政府公布了約 1300 項中國出口商品，計畫加以課稅，焦點領域包括中國的航空業與製造業。不到 24 小時，中國便宣布了報復措施。

中國商務部發言人高峰週三說，美國的作法完全忽略了中國兩國貿易互利双贏的本質。

投資人擔憂，全球兩個最大經濟體之間，可能爆發貿易戰。

週三早場，VIX 波動指數上漲 9%。美國原油欺貨下跌 1% 至每桶 62.90 美元。

週二，美國股市上漲，道瓊收高 1.7%，S&P 500 上漲 1.3%，Nasdaq 漲幅為 1%。

經濟數據方面，台北時間 22:30 美國將公布上周能源庫存報告。

台北時間 20:15 ADP 公司將公布美國私人企業 3 月新增就業人數。

台北時間凌晨 02:00 Fed 將公布上次會議記錄。

週五，美國則將公布 3 月就業報告。