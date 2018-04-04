聯準會理事警示資產價格過高 「逐步升息」是必要的

摘要：聯準會理事 Brainard 周二稱，經歷調整的美股估值仍然較高，而公債殖利率水平相對較低，對高通膨的預期可能增加公債的期限溢價，引發一系列資產價格的下跌。Brainard 還警示了加密貨幣的風險，稱聯準會在監控「部分加密貨幣帶來的極端波動性」。

周二盤後，聯準會理事 Brainard 在一場講話中稱，經歷調整的美股估值仍然較高，而公債殖利率水平相對較低，這種狀況下資產價格容易出現意外變動。

「廣泛市場的估值相對歷史水平仍然較高，計入了近期的調整後亦是如此。」Brainard 在置評金融穩定性時如此說道。但她認為，殖利率和風險溢價仍然較低，公司債殖利率偏低，垃圾債相對同期限公債的利差也接近歷史低位。

對於升息，Brainard 回應稱，減稅和政府開支可能有助於提升通膨至目標水平，「逐步升息」是必要的。

Brainard 具有 FOMC 投票權，在聯準會中被認為立場中性。對於市場最為關心的通膨問題，Brainard 指出，在財政刺激措施出台，就業市場持續趨緊的狀況下，需要當心通膨加速的風險。

「如果失業率繼續以去年的步伐下滑，它可能會跌至數十年未見的水平。歷史上，這種狀況往往會跟隨加速通膨的風險，或是金融失衡的風險。」

如果通膨加速上行，Brainard 提到，公債的期限溢價可能會上升，觸發一系列資產價格的下跌。

從歷史水平來看，美國公債殖利率和期限溢價相對較低，一系列資產估值較高…… 在這種情況下，資產價格可能會出現意外變動，加劇宏觀經濟下行風險。例如，對高通膨的預期或是對政策的不確定，可能會增加公債的期限溢價，引發一系列資產價格的下跌。

不過 Brainard 肯定了美國目前的金融穩定性。她提到，儘管資產估值水平走高，但非金融部門的債務不穩定性相對溫和，非金融部門的槓桿和家庭部門債務增長步伐相對緩和。

金融體系的韌性也較危機前有顯著提升。「儘管資產估值走高，但這對金融體系整體風險影響仍然有限，因為重要的金融改革鼓勵了大型銀行機構建立強大的資本和流動性儲備。」Brainard 稱。

Brainard 對削減金融監管態度謹慎，稱如果「周期性壓力持續上升，且金融風險擴大，有可能需要讓大型銀行建立逆周期的資本緩衝區，來增強抗壓能力。」

Brainard 還警示了加密貨幣的風險，她提到，聯準會在監控「部分加密貨幣帶來的極端波動性」。加密貨幣在 2017 年大幅上升，但今年以來已經顯著下跌。

「這些市場可能帶來投資者和消費者的保護問題，部分市場尤其容易被用於洗錢。與其他投機性強的市場一樣，個人投資者應該要多加小心，了解這些投資的陷阱和潛在的損失。」

不過聯準會理事也指出，尚不清楚加密貨幣的估值變化，會如何對金融體系構成威脅。

『新聞來源／華爾街見聞』