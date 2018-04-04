大市早段反覆 騰訊(00700-HK)弱勢未改

外圍股市走勢理想，帶動大市早開64點，其後走勢反復，恆生指數最新報30273點，升93點；國企指數最新報12173點，升37點。
股王騰訊控股(00700-HK)今早表現仍處於弱勢，最新報408.2元，跌0.3%，其他科技股方面，眾安在線(06060-HK)最新報61.35元，升1.7%，閱文集團(00772-HK)最新報72.6元，跌0.3%，易鑫集團(02858-HK)最新報4.4元，跌0.7%。
內銀股方面，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報8.1元，跌0.2%，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報4.25元，跌0.2%，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股最新報6.83元，升0.1%。
內險股方面，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報81元，升0.6%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報21.6元，跌0.2%，中國太平(00966-HK)最新報25.9元，跌1%。
汽車股方面，吉利汽車(00175-HK)最新報22.9元，跌0.4%，華晨中國(01114-HK)最新報16.76元，升5.9%，長城汽車(601633-CN)(02333-HK)H股最新報7.8元，跌0.6%。
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