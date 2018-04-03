納瓦羅批聯準會：為何預期三次升息？美國哪有通膨？

摘要：白宮貿易委員會主任納瓦羅對 CNBC 稱，對聯準會年內升息三次的預期感到困惑而吃驚，因為自己「沒有看到任何通膨」。他認為，川普的減稅刺激投資，促進生產率的增長，降低提薪壓力。

白宮貿易委員會主任納瓦羅隔夜在 CNBC 的節目上，批評了聯準會對升息的預期，因為目前自己沒有在經濟中看到任何通膨。

盤後接受採訪的納瓦羅稱，自己在聽說聯準會計劃年內升息三次時，有些「困惑」「吃驚」，因為「我沒有看到任何通膨」。

納瓦羅進一步解釋稱，「沒有通膨」的原因，包括川普的減稅政策。減稅將刺激投資，促進生產率增長，降低加薪的壓力。

在聯準會 3 月議息會議後，主席鮑威爾表示，升息過慢可能會導致經濟過熱。對於市場上廣泛存在的年內升息四次的預期，鮑威爾仍強調聯儲整體及他個人的三次預期。

柯林頓時代以來，美國政府一向避免直接置評聯準會的貨幣政策。聯準會雖由國會設立，但是一個獨立的政府機構。

隔夜美股大跌，被問及相關問題時，納瓦羅稱，大跌與「強勁的經濟前景和川普的經濟政策」不相符。他戲稱，如果自己重操金融市場分析師的舊業，他會這麼說：聰明錢當然會逢低買入，因為經濟強健得像一頭牛。

納瓦羅還對關稅問題做出了回應。對於中方對美的反制措施，納瓦羅強調知識產權問題，表示中國乃至世界各地「都在竊取我們的知識產權」，令美國數百萬計的工作崗位和工廠流失。納瓦羅強調川普的從商背景，認為這令川普不同於以往的其他總統。

「我認為我們正在採取的貿易措施，對市場是一件好事，…… 我們正在努力為公平互惠的交易努力。」

『新聞來源／華爾街見聞』