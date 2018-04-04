聯準會新三號人物出爐：John Williams被任命為紐約分行下一任行長

摘要：聯準會 John Williams 被任命為紐約分行下一任行長。紐約分行行長被視為是聯準會中影響力第三高的職位，僅次於聯準會主席和副主席。

聯準會 John Williams 被任命為紐約分行下一任行長。

紐約分行行長被視為是聯準會中影響力第三高的職位，僅次於聯準會主席和副主席，將擔任現任聯準會主席鮑威爾的高級副手。

出任紐約分行行長意味著 John Williams 不但擁有 FOMC 利率決策的永久投票權，而且擔任政策制定委員會的副主席，同時還負責掌管聯準會 4.4 兆美元資產及監管華爾街所有機構。

1994 年加入聯準會

Williams 和聯準會淵源頗深——Williams 的職業生涯幾乎全都是在聯準會度過的。他的履歷非常符合川普政府想尋找的「廣受尊敬的貨幣經濟專家」這一定位。

Williams 在經濟學領域頗為資深。1984 年，他獲得了加州大學柏克萊分校學士學位，並在 1989 年獲得了倫敦經濟學院的經濟學碩士學位。

1994 年，完成史丹佛大學經濟學博士學業的 Williams 加入了聯準會，擔任高級經濟學家。2002 年，他進入了 Fed 舊金山分行——這是一家規模僅次於紐約分行的聯準會分支機構。

與葉倫聯繫緊密 支持漸進式升息

他和前聯儲主席葉倫也有著緊密的聯繫。2011 年，Williams 接替葉倫成為舊金山分行行長，此前他還擔任過舊金山分行研究室主任，當時直接匯報給葉倫。

和葉倫一樣，Williams 也支持漸進式升息。

Williams 此前在舊金山分行的一份報告中表示：「基於我所看到的經濟發展狀況，我認為 2018 年開展三到四次升息是合適的。」

他對美國經濟前景持有樂觀立場，「對於美國經濟來說，過去十年非常不容易——我們達到現在這種程度着實走過了一條艱難的道路。但時至今日，我們處於一個經濟前景非常好的位置。」

在他看來，全球經濟已經觸及拐點，不僅是美國經濟穩固前行，而且連歐洲甚至是全世界都在呈現增長態勢。

『新聞來源／華爾街見聞』