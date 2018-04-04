欲蓋彌彰？通用汽車不再披露月度銷量

摘要：通用汽車宣布，停止其在美國、中國、巴西和墨西哥的每月汽車銷售數據報告，改為每季度末公布季度銷售數據；其此舉或引發美國國內其他汽車商場的紛紛效仿，給行業帶來」不透明性「和「資訊缺口」。

4 月 3 日（周二），通用汽車宣布，停止其在美國每月公布的月度汽車銷售報告，改為在每個季度末披露季度銷售數據，並立即執行。此前，公布月度銷售報告的傳統已經持續了 25 年。

據美國汽車製造商提供的消息，該公司今年 3 月的美國銷售報告將按原定時間 4 月 3 日發布，但此後的第二、三、第四季的銷售報告，將分別於今年的 7 月 3 日、10 月 2 日和 2019 年 1 月 3 日進行發布。

通用汽車此舉，意在減少包括「天氣」和「新產品推出」等因素，給銷售數據帶來的短期波動性影響。

彭博援引美國銷售業務副總裁 Kurt McNeil 的話稱：

在一個充滿活力、競爭激烈的市場中，30 天的時間並不足以將真實的銷售趨勢與短期波動區分開來。

每個季度末披露銷售數據，這與特斯拉的做法十分相似。這種打破傳統的行為，有可能會掀起業內其他汽車品牌的效仿，因為歷史上曾經出現過類似的情況。

90 年代初期，美國的汽車行業內，普遍是每 10 天就會公布一次銷售數據。但前克萊斯勒公司在 1991 年停止了這一做法，改為每月發布一次數據；而業內其他競爭對手在隨後的三年裡也紛紛效仿。

眾所周知，汽車是美國支柱產業之一，各廠商的汽車月度銷售數據是美國汽汽車場健康狀況的晴雨表，也是衡量消費者行為的一個重要風向標。

若整個汽車行業都轉為季度銷售報告，則可能導致行業的「透明度降低」和「資訊缺口產生」，這會對那些，通過每月公布的汽車月銷量，來分析行業普遍業績表現的學者、投資者和分析人士，造成很多阻礙。

據悉，除了美國之外，通用汽車在中國、巴西和墨西哥的月度銷售報告也將停止；但通用保留了其在加拿大的月度銷售報告傳統。

今後，通用汽車將僅向聯準會、全球各地的汽車行業協會和相關政府機構提供月度數據，但這些數據將不再公開。

『新聞來源／華爾街見聞』