摘要：英特爾股價一日之內下跌 6%，然而市場的「殺伐決斷」極有可能是一次「錯殺」。華爾街投行 Stifel Nicolaus 指出，蘋果訂單的營收貢獻率僅有 4%，利潤貢獻率則不足 1%，蘋果自產晶片「並非是嚴重威脅」。

周一（4 月 2 日），受蘋果自產晶片的消息影響，英特爾股價下跌 6%。對此，華爾街投行 Stifel Nicolaus 指出，這是一次絕佳的「上車」機會。

彭博社消息稱，蘋果計劃最早在 2020 年使用自產晶片。作為蘋果的晶片供應商，英特爾當日受到市場「誅殺」，股價應聲下跌 6%。

然而，市場的「殺伐決斷」極有可能是一次「錯殺」。

華爾街投行 Stifel Nicolaus 分析師 Kevin Cassidy 指出，在 2017 年，從英特爾的角度看，蘋果訂單的營收貢獻率僅有 4%，利潤貢獻率則不足 1%。在發布於周一的一篇研究簡報中，Kevin Cassidy 進一步指出，

蘋果宣稱最早在 2020 年在 Mac 電腦上使用自產晶片，市場對此反應過激。根據數據公司 IDC 統計，在 2017 年第第四季，蘋果在傳統個人電腦領域的市場市佔率僅為 7.3%。

我們認為，其他個人電腦生產商不會考慮自產晶片。

此外，英特爾不再是單純的個人電腦生產商，而是一家「以數據為中心的公司」。根據英特爾 2017 年年報，企業收入中僅有 54% 來自個人電腦業務，其餘則來自數據類業務。

因此，對於英特爾來說，蘋果公司自產晶片實屬利空，但「並非是嚴重威脅」。

對於市場的矯枉過正，Kevin Cassidy 重申了對英特爾的「買入」評級，建議買入價為 53 美元。截至本文發稿，英特爾股價為 49.60 美元。

『新聞來源／華爾街見聞』