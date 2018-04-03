【華冠投顧】04/03（二）幸運星來講股：大盤震盪打底，法人調節持股

◆盤勢分析

中美兩國已經開始貿易戰，但仍然持續談判中，可是如果談判破裂，雙方還會有進一步制裁對方的方式，道瓊一度大跌超過 750 點，收盤跌 458 點。另一方面，英特爾、特斯拉、亞馬遜也重挫，造成科技指數不穩，尤其費半指數大跌 3.9% 最慘重。台股壓力重重跳空下跌，在季線與半年線間繼續打底。此時還是建議投資朋友應檢查自己手中持股，若有型態不佳的弱勢股，可以趁機調節下車，換股操作！

3008 大立光早盤繼續破底，還面臨 3,000 元保衛戰，好不容易尾盤才拉到平盤。其他大型權值股幾乎全軍覆沒，如 2330 台積電、2317 鴻海、2412 中華電、6505 台塑化、2881 富邦金、1301 台塑、1303 南亞、2308 台達電、2454 聯發科等。指數一度跌超過百點，收盤跌點才收斂至 66 點留下影線，成交量約 1,157 億，三大法人共賣超 104 億。

※強弱勢族群

當台股大跌時，生技股趁機竄起，如 1760 寶齡富、1786 科妍、6461 益得、6497 亞獅康、6523 達爾膚等，風力發電概念股部分，上週提到的 1514 亞力、3708 上緯投控今日續強，1519 華城整理完也再創新高，另外還有新竄起攻上漲停板的 5478 智冠、1611 中電。

弱勢族群有 1262 綠悅 - KY、2614 東森、2104 中橡、8069 元太等…… 歡迎免費加賴收聽《股市幸運星》節目。最後祝各位投資好朋友假期愉快，下週操作順利！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資理財都有風險，請記得嚴設停利停損，順勢操作。

