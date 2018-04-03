【豐銀投顧】亞馬遜末日倒數 科技風暴再臨！

◆盤勢分析

美股休市回來之後開盤，科技股仍然是風暴中心，這次出現高檔補跌的標的是亞馬遜，主要會讓股價出現重挫的理由還是因為川普想出重手打擊亞馬遜，市場上普遍都認為川普要針對亞馬遜打擊的可能性不高，不過，如果是這樣，那為何在 3/28 川普一開始發言讓亞馬遜向下出現跳空缺口的空方缺口在 3 個交易內並沒有回補，如果真如市場所言，川普打擊亞馬遜是不可能的，那股價應該會回補該缺口，但是卻沒有，反而在昨晚，亞馬遜還是持續下跌，讀者們應該還記得當 3/22 的貿易戰缺口吧？隔天不是說中美要和談？市場上都說不可能打，請問現在有和談成功的消息嗎？缺口不補就是告訴市場：川普沒那麼容易停戰！

同樣的道理，當市場都認為川普無法打擊到亞馬遜時，實際上又是如何呢？留待時間證明吧！只要缺口回補，這件事自然就是不太可能發生，但如果一直都不補，就告訴市場也許川普的抨擊只是給了想賣亞馬遜的人調節的藉口，畢竟川普現在做的任何事都是在為連任總統舖路，至於有沒有用？從美國消費者信心指數高到爆棚以及川普的民調居高不下就可以知道川普非常懂得選民要看什麼，至於股市的表現？再看看吧！只要對川普連任沒幫助的，他絕對不會浪費一分資源在那，千萬別把台灣護盤選舉那套用在川普身上，因為那不適用，要選上川普有太多手段，股市絕對不會是首選！

另外，川普對美元的態度相當程度也左右著股市的漲跌，筆者過去在文章中有提到，弱勢美元是造就本波尖牙股崛起的主要條件，未來一旦川普認為美元要走強，強勢美元肯定對科技股 (尤其是高負債、靠在國外銷售商品的企業) 壓力不小，是時候該要清算一下了！台股與美國科技股連動性頗高，尤其是費半指數，其中台積電的漲跌又主導這兩個指數的強弱，一旦美國科技股表現差，台灣科技股會好嗎？看看大立光都面臨 3000 元保衛戰了！一路下跌有支撐嗎？鴻海也同樣面臨再次破底的危機，股王都不好，台股會好到哪去？(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

