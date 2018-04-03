【豐銀投顧】波動變大不等於轉空

◆盤勢分析

細看台股今年的震盪，真的比去年高出不少。台股去年一整年下來，不管上漲或是下跌，超過 1% 的次數才 16 次。今年才剛過完第一季，第二季才剛要開始而已，就已經 12 次了！操作的難度可想而知！而且去年平均的 VIX 波動率才 12 左右，不像今年已經飆到 17-18 左右，波動率高出那麼多，對股票的操作當然是非常不利。筆者認為，當 VIX 指數波動率在 15 以下時，甚至越低，就越是做股票的好時機，幾乎是買股必賺。但當 VIX 高於 15 時，最好搭配期貨操作，可收避險之效，若他日 VIX 指數又更高，甚至高於 25 以上時，則需要用選擇權來以有限度的風險追求最大的利潤，適當的時間搭配適當的商品，才能收事半功倍之效。

目前的全球股市遇到的困局就在於波動性，事實上全球經濟的發展並沒有多大的問題，但壞就壞在政治上。川普為了今年 11 月美國會期中改選而有不少動作，中、俄兩大強權又不斷的想跟美國爭霸，偏偏三個國家的領導人話都不少，動作也不少，因此搞得全球投資人都神經兮兮的。但偏偏就有好事者喜歡擴大解讀，這些都是不必要的，筆者今天聽到一種聲音，說是 IMF 公佈了去年全球各國央行持有的資產統計，美元資產 (美國公債) 有減少，其他非美元資產增加，就有人解讀為中國減持美債生效了，中國反擊美國有效了… 云云。

但事實上真是如此嗎？根本不是！美元資產下跌主要的原因是因為美元走弱，但美元資產還是全球央資產中的最大宗！人民幣資產才只佔 1.23%，而美國雖然減少，但仍然有 62.7%。兩者的力量相差這麼大，請問怎麼會打起來？過份的炒作「中美貿易爭霸」，其實不過是電視台為了收視率而炒作出來的議題，看看就好不必當真。難道大家真覺得外資會笨到手中持有 4 萬多口近 5 萬口的多單然後來不及停損最後輸到脫褲子離開台股嗎？請好好想想，祝大家週末愉快。

豐銀投顧 李世新 分析師

