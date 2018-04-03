【運達投顧】資金力量超強大

◆盤勢分析

利多測頭利空測底，市場的利空訊息越恐慌所測試出來的底部越堅強，台股今天遭逢兩大利空襲擊，一個是美國股市的大跌一個是連假的不確定性因素，台股在這兩大利空夾擊下只有小跌 67 點，看似弱勢其實非常的強悍，主流還是在生技股身上，台股下跌 0.61% 生技指數卻逆勢上漲了 0.99%，資金持續的往生技產業移動，小型主流族群則關注工具機與設備股的表現。

三大法人再度大幅減碼持股百億元，外資狂殺台股 86 億元，指數卻只有小跌，接走籌碼的內資非常不尋常，台灣的內資非常豐沛，主要來自於壽險產業的部分，政府調整壽險投資台股的資本適足率等於提供了台股很大的資金活水，而壽險資金首重企業的殖利率表現，今年高配息的營建族群開始有資金布局的訊號，5512 力麒 2534 宏盛今日股價都再創新高，籌碼也是相對穩定，6219 富旺受惠於台中捷運的開通，手上握有捷運周邊土地，資產價值水漲船高，股價攻上漲停板反應的也是未來房價上漲的利多。

台股不是走空只是休息，市場資金動能豐沛，短線的回檔有利於長線多頭表現，節前壓盤有利於節後的反轉向上，電子股受到匯損壓力影響表現相對弱勢許多，中小型個股成為市場主流方向，操作上維持汰弱留強節奏，尋找資金正在布局的政策相關類股來操作！

※運達投顧 洪任浚分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。