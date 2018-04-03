京城銀Q1每股賺1.13元 看好利息收入、手續費收益

京城銀 (2809-TW) 今(3)日公告 2018 年 3 月自結損益，稅後純益 4.68 億元，年增 8.3%，每股稅後純益 0.41 元。累計第一季稅後純益 12.94 億元，年增 4.4%，每股稅後純益已突破 1 元，來到 1.13 元，年增 4.6%。京城銀表示，放款業務長期穩定獲利，有利利息收入及手續費收益挹注。

稅前盈餘達 5.14 億元，年增 6.9%，每股稅前盈餘為 0.45 元，累計第一季合併稅前獲利達 14.48 億元，每股稅前盈餘為 1.26 元，分別較去年同期成長 4.5%、4.1%。

根據國際機構 IHS Markit 最新預測，2018 年全球經濟成長率將達 3.4%，全球經濟受惠主要經濟體消費者信心增強、製造業緩步擴張保持良好成長動能。京城銀表示，景氣復甦將有助於增加企業及個人需求，有利於京城銀放款業務長期穩定獲利，使得第一季利息收入及手續費收益持續保持成長，並挹注稅前獲利持續年增長表現的重要引擎。

京城銀近年來積極針對放款客群、項目及風險控管進行優化策略，包括專注在地中小型企業客群經營、挑選利基型業務等模式。由於京城銀深根地方金融服務已超過一甲子歲月，並擁有廣大中小型企業及個人戶客群，有利於京城銀對各項放款案件的認識，對於降低放款風險、提升資本運用效益也繳出漂亮成績，截至 2018 年 3 月底，整體逾期放款比率 0.04%、逾期放款覆蓋率 4,207.14%、全體放款覆蓋率 1.56%。

展望未來，為進一步完善京城銀於金融科技 (FinTech) 領域的布局，公司持續推動數位金融服務，積極開發線上服務與數位金融商品，已新推出帳戶綁定 LINE 的即時推播服務，讓客戶可以在 LINE 上立即得知交易情況與帳務異動，並改版行動銀行 APP，支援指紋登入機制。此外，未來公司將持續強化公司治理、法令遵循與內稽內控等機制，以符合主管機關及社會大眾更高期待。