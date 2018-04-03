發改委發布《2017年中國居民消費發展報告》

據發改委網站4月3日消息，日前，國家發展改革委舉行《2017年中國居民消費發展報告》發布會。《2017年中國居民消費發展報告》是國家發展改革委首次組織相關部門和機構共同編寫的反映中國居民消費情況的年度報告，由人民出版社出版發行。

國家發展改革委秘書長李樸民出席發布會并介紹中國居民消費發展情況。在“六大消費工程”、“十大擴消費行動”等政策措施的協調推動下，近年來我國居民消費持續擴大升級，已進入消費需求持續增長、消費結構加快升級、消費拉動經濟作用明顯增強的重要階段，呈現出從注重量的滿足向追求質的提升、從有形物質産品向更多服務消費、從模仿型排浪式消費向個性化多樣化消費等一系列轉變。

下一步，將通過多種手段和措施，完善促進消費的體制機制，持續增強消費對經濟發展的基礎性作用，不斷滿足人民日益增長的美好生活需要。一是繼續深化“放管服”改革，鼓勵社會力量增加高品質産品和服務供給。二是健全消費政策體系，推動居民消費擴大升級。三是完善質量标準體系，提升産品和服務水平。四是加強信用、監管等市場體系建設，營造良好消費市場環境。五是補齊消費領域基礎設施短板，提升消費者消費體驗。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)