〈日月光新廠動土〉張虔生：日矽獲利占產業9成 可望維持競爭優勢

封測龍頭日月光 (2311-TW)今 (3) 日舉行高雄 K25 新廠動土典禮，董事長張虔生難得現身，他表示，面對紅色供應鏈的威脅，中國大陸確實急起直追，不過人才與人數規模要趕上日月光的規模，仍需一段時間，且日月光與矽品獲利佔整體封測業高達 9 成，兩家公司有更多資金與人才可以取得更高市占率，因此將可持續維持產業競爭優勢。

張虔生強調，日月光是用現金買進矽品，將來兩家仍處在控股公司架構下各自努力，此營運模式就是要用兩家的強項，維持在產業上的競爭力，整併後需要幾年時間調整，後續則要看發展情形，會再針對細項調整。

張虔生認為，半導體是技術為主的產業，只有維持產業競爭力，才能維持領先性，因此日月光與矽品合作，要將最強的兩家公司加在一起，提高競爭力。

他表示，中國大陸雖急起直追，不過日月光控股在台灣有 6.8 萬名員工，全球共有 10 萬名，這樣的規模，不是中國大陸廠商短時間內可以趕上甚至打敗，而對日月光與矽品而言，雖然目前仍處領先，但大陸持續加碼投資追趕，因此對日矽而言，最好的方法就是維持競爭力，才能在競賽中獲勝。

張虔生也強調，高雄楠梓第二園區土地已經用完，最後一塊地也被日月光用於興建 K25 廠，因此後續希望政府可協助土地取得，目前在看高雄後勁中油留下的閒置土地，希望政府可以協助規畫，並提供給日月光使用。

張虔生說，日月光與矽品的獲利，占整體封測業 9 成以上，兩家公司有更多資金、人才，可以取得更高的市占率，目前日月光與矽品合計市占率約 15%(包含 IDM 廠)，而面臨半導體這個每年成長率在 5-10% 的成熟產業，廠商要努力發展開創自己的優勢，才有機會在發展中勝出。