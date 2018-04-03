神基2月笑納WHP GVS業務2019年底起飛 毛利率快跑

神基 (3005) 發展軟硬體整合業務，2 月正式併入美國 WHP 軟體作業公司，發展 GVS 智慧行動監控系統，至今掌握美國警局專案共逾 20 個，陸續發酵中，董事長黃明漢預計，估計 2019 年底到 2020 年，整體 GVS 業務會見到明顯的成長。此外，在汽車零組件方面，因先進輔助駕駛系統 (ADAS) 與新能源車 (電動車或油電混合車) 成趨勢，神基也搭上商機，其 ECU(電子控制單元)殼體與蓋板、PCB 載板、CAMERA 殼體為 ADAS 的應用零件，而新能源車的應用方面則有充電電池殼體、發電機殼體與散熱片。

去年神基表彰強固電腦的電子業務占比達 46%，貢獻營業額約突破百億元大關，成為最大的業績貢獻來源，其中，第四季因傳統旺季效應，電子業務占比突破五成，一舉來到 51%。其次，汽車零組件業務去年營收占比 13-15%，如合併綜合機構見，總占比也來到 46%。

神基全資併購 WHP 軟體公司在今年 2 月完成，GVS 業務正式起跑，該公司從 2016 年至今在此一業務上總計拿下美國警局標案共逾 20 個，神基表示，GVS 標案一般貢獻業績期可達 3-5 年，第一年的收入八成是硬體銷售貢獻，其餘 20% 的貢獻幾乎都是軟體與服務，在未來的 2-5 年陸續入帳。由於硬體銷售毛利低，後續 20% 幾乎均由軟體與服務貢獻，毛利率非常高，預計 2019 年底開始起飛之後，對神基利潤率提升的程度將顯著提升。

『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』