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神基2月笑納WHP GVS業務2019年底起飛 毛利率快跑
※來源：財訊快報

神基 (3005) 發展軟硬體整合業務，2 月正式併入美國 WHP 軟體作業公司，發展 GVS 智慧行動監控系統，至今掌握美國警局專案共逾 20 個，陸續發酵中，董事長黃明漢預計，估計 2019 年底到 2020 年，整體 GVS 業務會見到明顯的成長。此外，在汽車零組件方面，因先進輔助駕駛系統 (ADAS) 與新能源車 (電動車或油電混合車) 成趨勢，神基也搭上商機，其 ECU(電子控制單元)殼體與蓋板、PCB 載板、CAMERA 殼體為 ADAS 的應用零件，而新能源車的應用方面則有充電電池殼體、發電機殼體與散熱片。

 

 

去年神基表彰強固電腦的電子業務占比達 46%，貢獻營業額約突破百億元大關，成為最大的業績貢獻來源，其中，第四季因傳統旺季效應，電子業務占比突破五成，一舉來到 51%。其次，汽車零組件業務去年營收占比 13-15%，如合併綜合機構見，總占比也來到 46%。

 

 

神基全資併購 WHP 軟體公司在今年 2 月完成，GVS 業務正式起跑，該公司從 2016 年至今在此一業務上總計拿下美國警局標案共逾 20 個，神基表示，GVS 標案一般貢獻業績期可達 3-5 年，第一年的收入八成是硬體銷售貢獻，其餘 20% 的貢獻幾乎都是軟體與服務，在未來的 2-5 年陸續入帳。由於硬體銷售毛利低，後續 20% 幾乎均由軟體與服務貢獻，毛利率非常高，預計 2019 年底開始起飛之後，對神基利潤率提升的程度將顯著提升。

 

 

 

 

 

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