〈每日外資外匯觀點〉殘酷4月將至 美元頑強反彈 英鎊蓄勢反彈

Marketpulse：美元仍在進行頑強反彈

知名財經網站 forexlive 撰文指出，4 月對股市來說可能是個好月，但對美元來說，幾乎是最糟糕的一個月。

過去 7 年來的 4 月中，美元指數已經連續 7 次下跌，過去 10 年的平均跌幅為 1.26%，就純粹的季節性因素來說， 4 月對美元是「殘酷的一個月」，特別是兌歐元和大宗商品貨幣，尤其是兌加元。

Marketpulse 建議，美元仍在進行頑強的反彈，但此時操作策略最好先觀望不斷變化的貨幣難題，甚至下周先休息一周，直到央行貨幣政策釋出令人信服的信號。

FXStreet： 美元兌日元下跌壓力減輕 但 107 上檔有壓

儘管日債殖利率走軟，使得日元回跌；但日本經數據令人鼓舞，2 月零售銷售額年增 1.6％，略低於市場預期的 1.7％，但仍高於先前修正的 1.5％。

日本零售銷售額在 1 月份下降 1.6％後，2 月銷售額較上月成長 0.4％。大型零售商在同月的銷售額成長了 0.6％，遠高於預期的 - 0.5％，而銷售成長通常是通膨上升的跡象。

日本即將東京 3 月份通膨數據，核心年度估值預計為 0.5％；並公布 2 月份失業率和工業生產數據。

從技術面來看，美元兌日元 4 小時 K 線圖顯示，在短暫突破 200 日均線後，又回跌後整理，並試圖以 200 日均線為支撐再上改，修正短期超買。預估支撐價位 105.5-106.25，壓力價位 106.60-107.40。

美元兌日元測試 200 日均線支撐。

美銀美林：英鎊 4 月天傾向反彈

美銀美林駐倫敦的外匯策略師 Kamal Sharma 指出，隨著 4 月份的季節性趨勢到來，不管政治或總體經濟面情勢如何，英鎊都傾向於反彈。

在 G10 貨幣中，英鎊在 4 月份具有最強烈的季節性。英鎊兌美元在過去 14 年裡的每個 4 月份都出現上漲，並建議 1 .4080 進場做多英鎊兌美元，目標上看 1.4445。