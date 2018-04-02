〈每日外資外匯觀點〉美元季末推升動力大失、復活節英鎊反彈

FXStreet：美元兌日元賣壓減輕但仍缺積極買盤

東京 3 月核心消費者物價指數年增 0.8％，而 2 月工業生產增幅小於預期，月增 4.1％，年增 1.4％；失業率年增 2.5%，低於市場預期的 2.6%。

儘管匯價美元兌日元觸及 107.00 上檔賣壓，並維持在 2016 年 11 月的水平，但上周仍收漲。在日線圖中，匯價遠低於 100 和 200 日平均線約 300 個基點，買盤興趣依然疲弱。

美元兌日元 4 小時 K 線圖顯示，動能指標 RSI 上周一度觸及超買區後拉回，維持在中線上方約 53 附近。100SMA 均線和 200SMA 均線收斂，意味著先前跌勢正在止穩。

美元兌日元 4 小時 K 線圖。

FXStreet 分析師：復活節假期英鎊兌美元溫和反彈

復活節假期中，美元兌主要貨幣跌勢溫和，美元指數亞洲盤溫和震盪，維持在 89.97 附近。

英鎊兌美元周一維持小漲，可以歸因於流動性的吸引，但通常也誇大了市場走勢。與此同時，周一金融市場亞股、油價和美國國債收益率上漲，金融市場對風險資產的興趣走高。

ING 外匯策略師 Viraj Patel 解釋，英鎊週期性復甦的步伐展開，在全球經濟背景下，英國央行 5 月升息的可能性升高。若英國經濟重新出現「週期性的狂妄行為」，且數據超出投資者普遍低估的預期，預期 2018 年英國央行升息 2 次的可能性上升，預示著英鎊將再次展開上升趨勢。

英鎊兌美元 15 分鐘 K 線圖。

巴克萊：美元指數季末資金推升動力大失

美元近期上漲的一個關鍵因素是季末資金流，投資人回補空頭部位，美元走勢獲得提振。

巴克萊駐東京的資深策略師 Shin Kadota，在新季度開始，少了資金流動的支持，及美國經濟和貿易問題干擾下，美元能否維持漲勢還有待觀察。