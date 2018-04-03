紐約匯市─第二季第一個交易日 美元疲弱 擴大今年以來的跌幅

美元兌主要外幣週一下跌，擴大今年以來的疲弱走勢。

匯市交易清淡。今日為復活節，歐洲市場休市。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下跌 0.1% 至 90.071。3 月，美元指數下跌約 0.5%，第一季下跌 2.1%。

歐元小幅下跌至 1.2297 美元，紐約上週五尾盤報 1.2324。今年第一季，歐元兌美元上漲 2.8%，3 月上漲約 1.2%。

英鎊上漲至 1.4041 美元，上週五尾盤報 1.4017。

中國對美國系列農產品課徵關稅，擔憂全球貿易戰威脅，美元週一因而疲弱。

週末，川普總統發布推文，談到墨西哥移民問題，並將之與北美自由貿易協定 (Nafta) 掛鉤。目前 Nafta 正進行重新協商。

墨西哥披索週一走低，加元兌美元則小幅上揚。Nafta 下一回合協商定於 4 月 8 日開始。

週五，美國將公布 3 月就業報告，可能影響聯準會 (Fed) 的利率政策，為投資人所重視。預期 2018 年，美國央行將升息三次。

消息指出，中國對約 30 億美元的美國商品課徵關稅。目前，傳統的避險貨幣，如日元與瑞士法郎，少有反應。

今年以來，日元兌美元呈現上漲趨勢。今年第一季，日元兌美元上漲近 6%。分析師說，若穾破 105 日元，目標為 100 美元。

經濟數據方面，Markit 公司公布美國製造業 3 月採購經理指數上升至 55.6，創三年高點。

供應管理協會 (ISM) 公布 3 月製造業指數下降至 59.3，分析師預估為 59。2 月為 60.8。