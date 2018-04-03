最近最常被問到的問題，不是股票，而是很好多人問我，現在美元可以買了？連上週在花藝村泡湯，也有一位老先生問我說，現在買美元可不可以？大家會這樣問，都是美元套牢戶，因為美元從川普進白宮一直跌到現在，投資美元的人都這麼想，美國最早升息，又縮表，再加上川普減稅，鼓勵製造業重返美國⋯⋯美元一定會強！但美元走勢跟大家想的背道而馳，過去一年，美元指數從 103.82 跌到 88.253，所有逢低買進美元的人全部套牢，而套牢美元的人都不相信美元會如此積弱不振，即便套牢，也不斷加碼美元。



其實從技術面看美元指數，美元仍處空頭排列年缐在 93.4，如果美元指數在 88，89 上下築底，大約在三至六個月內美元指數可能築底完成後形成多頭排列，這個時間可能落在今年美國第三次加息前後，如果美元拉高，新興市場股市可能出現較大回檔。



最近港幣大貶值，看起來資金有撤離香港現象，港股表現疲弱，亞洲最弱勢的貨幣是菲律賓的披索，韓元又創新高，來到 1052.47，看起來台幣有突破 29 的機會，人民幣匯率可能加速升值，突破 6.24 後，可能朝歷史最高點 6.037 挺進！



從這個現象看，想買美元的人不急，可以再等幾個月！



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』