中國加徵豬肉關稅 泰森食品大跌6%摜破年線

中國週一 (2 日) 宣布，對來自美國的 128 項進口產品，在現行適用關稅稅率基礎上加徵關稅，以回應川普實施鋼鋁進口關稅的政策。

據中國財政部所公布的細項來看，中國將對水果及副產品等 120 項進口商品，加徵關稅 15%，並對豬肉及副產品等 8 項進口商品，加徵關稅稅率 25%，而保留現行保稅、減免稅政策不變。

據中國財政部公告的加徵關稅品項，包括了蘋果、櫻桃、梨、草莓、芭蕉、柑橘、柳橙、葡萄柚、檸檬、葡萄等水果，包含鮮果、果乾及冷凍水果；還有冷凍豬肉、豬腳、豬雜、椰子、腰果、核桃、栗子、葡萄酒、西洋參、人參等。工業製品則有不鏽鋼製石油或天然氣套管、多種冷軋鋼品、鋁廢碎料等。

中國針對美國的反制性關稅一出，美股食品大廠泰森食品 (Tyson Foods) 週一 (2 日) 應聲暴跌 6.22%，一根長黑摜破年線，以每股 68.64 美元作收，股價創下半年新低。

泰森食品股價日線走勢圖 (近一年以來表現)

《彭博社》報導，泰森食品週一 (2 日) 的重挫，主要是因為中國針對了「豬肉進口」加徵關稅 25%，引發市場擔憂美國豬肉供給量恐將出現繼續上升，衝擊到泰森食品未來的豬肉製品銷量。

據此前美國政府數據公布，美生豬存欄量已經在 3 月 1 日飆至季節性的歷史新高，顯示了當前美生豬的供給壓力早已是空前巨大，若中國的進口需求再受到限制，市場人士分析，美國生豬價格恐怕將遭受嚴重衝擊。

全美豬肉生產商協會 (National Pork Producers Council) 執行長 Neil Dierks 週一 (2 日) 也針對了中國加徵豬肉關稅一事發布聲明指出，該協會對此項關稅感到相當失望，希望這只是中方的短期舉措。

調研機構 Pivotal Research Group 分析師 Tim Ramey 在週一 (2 日) 的一份報告中指出，中國加徵豬肉進口關稅，確實可能導致美國豬肉供給量大幅走高，造成豬肉價格下跌，進而拖累雞肉和牛肉價格。

Tim Ramey 週一 (2 日) 在該份研報中，宣布將泰森食品股票評級調降至「賣出」。