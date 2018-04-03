二極體第2季漲幅估約7~15% 統懋目標今年積極拉升毛利率

統懋 (2434) 營收以二極體為重，去年稅後淨損 1 億 2944 萬元，每股虧 1.83 元。法人預期，近來車用市場大餅不斷成長，尤以電動車使用二極體需求量倍增，導致需求爆發，出現供不應求狀態，預估第二季也將有 7 至 15% 價格漲幅，並看好將帶旺相關供族群，其中，統懋今年業績有望推升。統懋強調今年將以拉升毛利率為主要目標。美元偏弱因素，以致許多原物料都已出現一波漲勢，而二極體也在其中隨整個供應鏈喊漲，如台半 (5425)、強茂(2481)、虹揚 - KY(6573)、德微(3675) 產品第一季價格皆調漲 5% 以上。



統懋去年毛利率 - 34.90%，評估主要是去年銷貨成本包含提列存貨跌價損失近 1600 萬元，及 105 年沖減備抵存貨跌價損失近 3500 萬元，加上去年生產不良率較高。



法人預期，二極體雖曾被稱夕陽產業，但現在情勢逆轉，主要除相關族群公司基底穩健外，二極體近來需求數量也一直上漲，再搭配漲價題材，今年二極體景氣可望持續穩健，甚至拉升，順勢帶動相關族群類股。



統懋指出，去年因原物料抵銷掉毛利率等因素，讓毛利率偏低，但評估今年景氣相當好，今年主要重心將朝拉升毛利率為主要目標努力。



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