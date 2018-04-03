散裝業的春天近了 慧洋Q1自結獲利年增逾400%

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (3) 日公布 3 月合併營收為 10.37 億元，月增 13.72%、年增 16.43%，創單月新高，而第 1 季合併營收達 29.57 億元，年增 13.37%，也創單季次高；慧洋自結第 1 季稅前淨利為 2.16 億元，年增幅更高達 437.96%，每股稅前盈餘 (EPS)0.35 元，表現相當亮眼。

慧洋表示，全球散裝航運景氣從去年下半年開始反彈後，農曆春節期間淡季不淡，再加上波羅的海乾貨船綜合指數 (BDI) 自農曆年後持續震盪走揚，接下來不論是新船簽約或舊船換約，租金漲幅可期。

慧洋今年預計將有 48 艘船舶換約，租金調帳幅度約 20% 左右，優於去年底預期，公司樂觀看待「營運將有顯著的獲利成長空間」。

另一方面，慧洋今年將處分 5-10 艘的船舶，以船齡超過 15 年的老舊船舶為主，但也不排除處分船齡超過 5 年但還未裝設壓艙水管理系統的船舶。

慧洋說明，適時處分資產可對公司可增加業外收入、改善財務結構、增加現金流並減少管理費用成本，而維持船隊輕齡化有助提升公司整體營運效率。

就整體市場面來看，據國際船舶專業研究機構調查，今年交船量是近年來的低點，加上未來環保法規的實施將對老舊船舶施加淘汰壓力，慧洋認為，運力供給不易大幅增加，今年散裝航運景況可望穩健復甦。