資本動態 | 中金力薦禹洲地產(01628-HK)：2017 年實現豐收，2018 年有望保持增長

2017 年核心凈利潤超預期

禹洲地產(01628-HK)公布2017全年年業績：收入同比增長59%至217億元；核心凈利潤同比增長43%至29億元，對應每股核心凈利潤0.74元。全年總股息0.3港元(期末股息0.215港元)，派息率36%，股息收益率5.7%。此外，禹洲不斷擴大土地儲備，繼續深耕長三角和海西區。2017年末公司土地儲備總計1,180萬平方米，其中80%位於長三角及海西區。

2018年600億元銷售目標(同比增長49%)有望達成

940億元的可售貨源(包括2018年可能補充的土地)，預計將在下半年集中推盤。我們認為強勁增勢有望延續，預計2020年銷售額達到1,000億元，對應3年覆合增速35%。

利潤率行業領先，提振盈利

預計340至350億元的未結轉銷售額和超過30%的毛利率可支撐盈利。2017年銷售毛利率約35%，進一步增強盈利確定性。

規模擴張中的財務風險可控

2017年，禹洲凈負債率(計入高級永續證券)控制在77%，未支付土地價款50億元額度適中。再加上有競爭力的融資成本(6%)和公司的收並購經驗，可以支撐進一步拿地。基於超預期的業績表現、未來強勁的增勢、行業領先的利潤率及可控的財務風險，中金給予目標價6.96港元。

本文節選自中金公司

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