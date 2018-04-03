【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週一大跌，因科技股重挫，亞馬遜（AMZN.US）再遭特朗普批評，股價急挫 5.2%， 加上中國宣布對美國 128 個產品（約 30 億美元）加征額外關稅。道瓊斯指數下跌 1.9% 至 23,644 點；標準普爾指數下跌 2.2% 至 2,582 點；納斯達克指數大跌 2.7% 至 6,870 點。

油價週一大跌，因有消息指沙特預期下調向亞洲所有原油級別的售價，及俄羅斯產量上升。紐約 5 月期油下跌 3.0% 至每桶 63.01 美元。金價上升，因全球貿易緊張局勢升級。紐約 6 月期金上升 1.5% 至每盎司 1,346.9 美元。

內地股市週一下跌，香港股市上週四個別發展。黃金、航空、水泥及澳門博彩股跑贏大市； 新能源及汽車股跌幅較大。個股方面，招商局港口（144.HK）公布 2017 年股東應佔溢利按年增長 9.7%，股價下跌 0.5%；合生創展（754.HK）公布 2017 年股東應佔溢利同比大增 49.8%，股價上升 2.4%；神威藥業（2877.HK）公布 2017 年股東應佔溢利按年下降 23.4%， 股價下跌 2.8%；親親食品（1583.HK）公布 2017 年業績轉盈為虧，惟股價上升 1.7%；西王置業（2088.HK）公布 2017 年業績虧損同比收窄，惟股價下跌 5.0%。上證綜合指數週一下跌 0.2% 至 3,163 點，滬深兩市成交金額增加 14.6% 至人民幣 5,735 億元。恒生指數上週四上升 0.2% 至 30,093 點，國企指數微跌至 11,998 點，香港股市成交金額減少 3.8% 至 1,373 億港元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 中國中鐵（390.HK）公布 2017 年業績，收入人民幣 6,888 億元，同比增長 8.8%，受惠於毛利率上升及少數股東權益減少，但部分被其他虧損大增所抵消，股東應佔溢利按年增長 28.4% 至人民幣 161 億元，高於市場預期約 10%。建議派發末期（全年）股息每股人民幣 0.113 元，同比增加 28.4%。現價相當於 5.8 倍 2018 年預測市盈率。

◇ 中聯重科（1157.HK）公布 2017 年業績，持續經營業務收入人民幣 206 億元，同比增長 43.0%，但由於毛利率略為下降，加上資產減值虧損按年急升人民幣 74.6 億元，持續經營業務股東應佔虧損同比擴大人民幣 65.3 億元至人民幣 82.1 億元。建議派發末期（全年）股息每股人民幣 0.2 元，按年增加 33.3%。現價相當於 12.6 倍 2018 年預測市盈率。

◇ 成實外教育（1565.HK）公布 2017 年業績，收益人民幣 9.5 億元，同比增長 15.2%，然而由於其他收入及收益按年減少人民幣 4,077 萬元（匯兌收益同比下降人民幣 4,293 萬元），加上匯兌虧損人民幣 2,476 萬元，股東應佔溢利按年僅微升 1.3% 至人民幣 3.1 億元。若剔除匯兌收益／虧損，核心業務純利同比增長 31.0% 至人民幣 3.4 億元，符合市場預期，主要受惠於融資成本按年減少 29.4%。建議派發末期（全年）股息每股 0.04 港元，同比減少 42.9%。公司 2017 年年底學生入學總人數按年增加 11.7%，整體使用率為 65.0%，而遞延收益同比上升 22.0%。現價相當於 28.9 倍 2018 年預測市盈率。

◇ 廣汽集團（2238.HK）公布 2017 年業績，銷售收入人民幣 716 億元，同比增長 44.8%，受惠於毛利率改善及合營及聯營企業利潤按年上升 43.7%，股東應佔溢利人民幣 110 億元，同比大增 75.0%，高於市場預期約 4%。建議派發末期股息每股人民幣 0.43 元，全年股息合共人民幣 0.53 元，按年增加 76.7%，並提出每 10 股轉增 4 股。公司 2018 年目標為汽車產銷（包括合營及聯營公司）同比增長 10% 以上（力爭 15%）。現價相當於 6.3 倍 2018 年預測市盈率。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)