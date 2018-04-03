港股早段挫近200點 騰訊(00700-HK)曾失405兀2

中美之間貿易戰似有升溫之嫌，拖累外圍股市向下，並觸發今早港股低開165點，其後跌幅擴大，恆生指數最新報28983點，跌200點，國企指數最新報11953點，點。

股王騰訊控股(00700-HK)曾失守早前大股東進行配售的405元配售價，最新報405.6元，跌1%，其他科技股方面，易鑫集團(02858-HK)最新報4.45元，跌2%，眾安在線(06060-HK)最新報59.2元，升0.1%，閱文集團(00772-HK)最新報71.95元，跌0.9%。

內銀股方面，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新圾報4.24元，升0.5%，交通銀行(601328-CB)(03328-HK)H股最新報6.18元，升0.5%，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報8.06元，無升跌，郵儲銀行(01658-HK)最新報4.94元，升0.2%。

內險股今早表現表現疲弱，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報78.75元，跌1.3%，中國人壽(601628-CN)(02628-HＫ)Ｈ股最新報21.35元，跌1.2％，中國太保(601601-CN)(02601-HK)H股最新報34元，跌3.3%。

汽車股方面，華晨中國(01114-HK)最新報15.84元，跌3.3%， 吉利汽車(00175-HK)最新報22.25元，跌1.5%，廣汽集團(601238-CN)(02238-HK)H股最新報15.2元，升5.1%。

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