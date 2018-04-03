對沖基金回頭擁抱黃金 淨多單飆增45%

最新數據顯示，經過連續 4 周的拋售，對沖基金終於重新擁抱黃金，淨多單增加 45%，一舉將金價推升至 5 周高點。

商品期貨交易委員會（CFTC）截止 3 月 27 日當周的報告顯示，基金經理人將 Comex 期金的投機性多頭倉位增加了 34928 口，至 183080 萬口。同時，空頭部位減少 15428 口，至 20917 口，黃金的淨多單增加至 16,2163 口。

資料顯示，黃金市場經歷了近兩年來最顯著的看漲行情變化。黃金的淨多單比前一周增加了 45%。在調查期間，強勁湧入的買盤，推動金價上漲超過 2%，達到五周高點。

黃金日線走勢圖 (近一年以來表現)

分析師表示，一場完美風暴襲擊了黃金市場，因為聯準會暗示不急於加息，加上全球貿易戰威脅日益加劇，促使投資人紛紛買入避險資產。

加拿大皇家銀行財富管理公司的董事總經理 George Gero 表示，金價下跌的幾周是逢低買進的絕佳機，並估計對沖基金將繼續買入黃金。Gero 還指出，由於投資者回避債券和股票，人們的注意力又回到了黃金上。

另外，在調查期間，黃金與白銀的價格價格比，維持在近兩年高點。分析師們表示，這一比率的上升表示，投資者對避險資產更感興趣。雖然白銀被認為是一種貨幣金屬，但它確實有重要的工業用途，這也使它成為一種週期性商品。

報告也指出，基金經理的 Comex 白銀期貨多頭倉位減少 611 口，至 31988 口，空頭倉位減少了 2180 口，至 66252 口。白銀的淨空單目前為 34264 口，與前一周相持平。

儘管基金經理們的信心疲弱，但白銀的漲勢強勁，在調查期間銀價上漲了 2%，雖然白銀令許多投資者感到失望，但一些分析師仍認為白銀有潛力。道明證券表示，金屬市場的看漲情緒，預示銀價今年有跑贏大盤的潛力。