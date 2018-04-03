美股指數期貨盤前上揚 金價走跌

美股週一重挫，但週二 (3 日) 似乎有望回穩，盤前交易中，指數期貨上揚，金價則走跌。

根據 Investing.com 報導，美東時間週二凌晨 4 點 42 分，紐約商品期貨交易所 (COMEX) 黃金期貨價格下跌 5.60 美元 (0.42%)，至每盎司 1,341.10 美元。

台北時間週二下午 5 點 54 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指上漲 46 點 (0.20%)，標普 500 期指上漲 0.35%，那斯達克期指上漲 0.39%。

為平衡美國發起貿易戰，可能造成的損失，中國政府日前宣布，自 4 月 2 日起，對原產於美國的 7 類 128 項進口商品，中止關稅減讓義務。

中國將對上述 128 項進口商品，於現行適用稅率基礎上，加徵關稅；其中，水果及製品等 120 項商品，加徵關稅稅率為 15%；豬肉及製品等 8 項商品，加徵關稅稅率為 25%。

在此同時，美方也計畫於本週，公布對中國課徵上看 600 億美元關稅的清單，包括科技產品、服飾、鞋類，都可能納入其中。

上述情況使貿易戰疑慮升溫，加上川普再度抨擊亞馬遜，導致科技股震盪，週一道瓊指數大跌 1.9%，標普 500 指數收跌 2.23%，那斯達克指數下跌 2.74%。

其他貴金屬交易方面，白銀期貨下跌 0.79%，至每盎司 16.540 美元；鉑金期貨上漲 0.09%，至 937.30 美元。

銅期貨上漲 0.36%，至每磅 3.061 美元。