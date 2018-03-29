金價創六年來最長季度連漲周期 避險天堂的「黃金」時代要來了？

摘要：由於擔憂聯準會升息和處在高位的美股回調，加之川普的強硬貿易政策等因素，金價連續三個季度上漲，ETF 持有量也接近五年來最高水平。越來越多的華爾街分析師也開始看多黃金。

聯準會可能愈發鷹派、美國股市持續震盪、美國貿易戰陰霾難以消散，作為避險資產的黃金再次吸引投資者。

從歷史數據來看，最近三個季度黃金價格均出現上漲，這是 2011 年以來的首次；黃金 ETF 的持有量也接近五年來的最高水平。

2011 年時，世界經濟尚未從全球金融危機的陰霾中走出，歐洲又陷入了債務危機。

據彭博社數據，上周 ETF 持有的黃金大道 2268.6 噸，這是 2013 年以來的最高值。今年以來，ETF 持有的黃金增加了大約 43 噸。

另據芝交所的數據，黃金相關衍生品交易也增猛增，在今年第一季，黃金期貨創下了 2300 萬份合約的交易記錄。

越來越多的華爾街巨頭開始看多黃金。

本周，往常唱空黃金的高盛突然轉而看多黃金。在周一發表的研究報告中，高盛分析師 Eugene King 預計，未來幾個月黃金表現將超越大市，通膨走高和股市回調的風險增加都會是支撐金價的因素。

高盛的分析師承認，在預期聯準會升息時看好黃金可能不符合直覺判斷。但上述報告稱，金價與美國利率的錯位會產生影響。其指出，過去六輪緊縮周期之中，黃金有四次都在升息後表現超過其他資產。

在周二發布的黃金年度展望中，出於對地區緊張局勢和美國經濟泡沫破滅的擔憂，以及擔憂美國經濟將在 2019 年陷入衰退，獨立商品研究公司 CPM 集團看多今年的全球黃金投資。

CPM 稱：

全球貨幣政策大局的變化、美國經濟周期進入末期以及美國經濟增長動力減退等因素都提示市場，美國經濟遇到衰退的可能性越來越大。

另外 RBC 資產管理公司經歷 George Gero 稱：

市場波動性已經開始出現不尋常的特徵，這讓投資者開始有擔憂情緒，越來越多的投資者將目光轉向黃金這一避險天堂。

上周，由於中美貿易緊張，黃金價格狂飆突進，一度突破 1356 美元 / 盎司，漲幅近 3%。但本周以來，黃金價格出現小幅下挫，目前維持在 1325 美元左右。

『新聞來源／華爾街見聞』